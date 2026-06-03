Krimā okupantiem kļūst arvien “karstāk”, jo ukraiņiem ir tikai viens mērķis un viņi dara visu, lai to sasniegtu 0

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LA.LV
16:05, 3. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krimā situācija Krievijas spēkiem kļūst arvien sarežģītāka, jo Ukraina turpina meklēt jaunus veidus, kā apdraudēt okupantu militāro infrastruktūru, tostarp aviācijas bāzes. Par to TV24 stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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Pēc Slaidiņa teiktā, Krievijas puse ziņo, ka ukraiņi esot sākuši veidot slēpņus pie Krievijas Gaisa kosmisko spēku aviācijas bāzēm okupētajā Krimā. Šajos slēpņos droni, iespējams, tiek nogādāti ar gaisa balonu palīdzību.

Slaidiņš skaidro, ka šāda taktika varētu ļaut Ukrainai pietuvināt uzbrukuma līdzekļus svarīgiem Krievijas militārajiem objektiem. Droni var tikt izmantoti vispirms pret pretgaisa aizsardzības sistēmām, lai vājinātu bāzu aizsardzību, bet pēc tam uzbrukumi varētu tikt vērsti arī pret pašām aviācijas bāzēm.

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Viņš norāda, ka Ukraina jau ilgstoši tiecas panākt šādu efektu — sistemātiski apdraudēt Krievijas militāro infrastruktūru okupētajā Krimā un radīt apstākļus, kuros Krievijas spēkiem tur kļūst arvien grūtāk darboties.

Pēc Slaidiņa vērtējuma, Krima šobrīd kļūst par arvien bīstamāku un sarežģītāku zonu Krievijas karaspēkam, īpaši ņemot vērā Ukrainas spēju pielāgoties un izmantot netradicionālus risinājumus militāro mērķu sasniegšanai.

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