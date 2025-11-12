Slaidiņš ir nopietns: “Situācija ir smaga, bet kontrolējama! Krievu iefiltrēšanās turpinās…” 0

“Šobrīd izskatās, ka krieviem nav izdevies saspiest šo pudeles kaklu, ārpus šī pudeles kakla ukraiņi veic lokālus pretuzburkumus, situācija ir smaga, bet kontrolējama,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par Pokrovskā notiekošo stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Krievu iefiltrēšanās turpinājās, notiek kaujas, specvienība turpina operēt, lai likvidētu šīs grupas.

Krieviem izdevās ievilkt bezpilota lidaparātu apkalpes, kas palīdz viņu kājiniekiem un rada problēmas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, viņu virzībai uz priekšu un loģistikai.

Mirnohradai draud operatīva ielekšana, un visi loģistikas maršruti ir pilnīgā ugunī.

Rivne ir galvenais Ukrainas loģistikas centrs.

Plašāku informāciju par šobrīd notiekošo frontē, skaties pilnā raidījumā:

