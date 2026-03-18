Krievija varētu paplašināt "ēnu floti" un izmantot to arī izlūkošanai Baltijas jūrā
Krievija plāno paplašināt tankkuģu skaitu, kas eksportē naftu zem Krievijas karoga, atsaucoties uz Ukrainas ārējās izlūkošanas dienestu informāciju, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, šāda rīcība tiek skaidrota ar pieaugošo sankcionēto kuģu aizturēšanu no Eiropas Savienības un ASV puses.
Viņš piebilst, ka paralēli parādās ziņas arī par citiem drošības pasākumiem.
Jau iepriekš izskanējis, ka uz šiem kuģiem varētu tikt izvietoti bijušie “Wagner” kaujinieki, lai nodrošinātu aizsardzību pret iespējamu kuģu sagrābšanu. Pagaidām gan tā ir informācija, kas vēl nav pilnībā apstiprināta.
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem, Krievijas jūras kuģniecības reģistrs, kas ir federāla autonomā institūcija un uz kuru attiecas Eiropas Savienības sankcijas, tuvākajā laikā plāno identificēt un pārbaudīt apmēram 80 tankkuģus, kurus paredzēts pārreģistrēt.
Šādas “ēnu flotes” paplašināšana zem Krievijas karoga automātiski atvieglo Maskavas iespējas turpināt naftas eksportu, apejot sankcijas.
Vienlaikus viņš brīdina, ka šādi kuģi var tikt izmantoti ne tikai ekonomiskiem mērķiem.
Pastāv arī risks, ka uz šiem kuģiem varētu darboties Krievijas izlūkdienestu aģenti, kuri varētu veikt izlūkošanas vai pat sabotāžas operācijas pret rietumvalstīm. Slaidiņš uzsver, ka īpaši aktuāla šī situācija ir Baltijas jūras reģionā.
Baltijas reģions ir īpaši svarīgs, jo caur šo maršrutu tiek transportēti vairāk nekā 40% Krievijas jūras naftas eksporta.