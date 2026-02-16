“Mēs paradīzē, bet viņi nosprāgs.” Slaidiņš atklāj Kremļa ģerboņa nozīmi un to, ko Putins sāk saprast 0
Krievijas retorika ir agresīva, taču vienlaikus tajā iespējams saskatīt arī gatavību kompromisiem. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” analizēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Slaidiņš vērš uzmanību uz Krievijas ģerboni: “Mēs redzam divas galvas – viena kaujinieciska, bet otra mierīga.”
Mierīgā galva simbolizē vēstījumu, ka Krievija nevienam nerada draudus un ir gatava kompromisiem.
Savukārt kaujinieciskā galva ataino pretēju nostāju – Krievijas robežas nebeidzas nekur. Kur kāju spērusi krievu zaldāta kāja, tas ir mūsu. Mēs paradīzē, bet viņi nosprāgs. Poseidons! Orešņiks! Visus iznīcināt.
To, ko Putins sāk saprast, skaties video.