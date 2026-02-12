Foto: Pexels.com

TESTS. Sarežģīts erudīcijas tests: jautājumi, uz kuriem bērni var, bet daudzi pieaugušie nevar atbildēt 0

kokteilis.lv

Vai tu vēl esi lietas kursā par bērniem aktuālām tēmām? Šis ir sarežģīts erudīcijas tests ar mūsdienīgiem jautājumiem par spēlēm, multfilmām, skolā mācīto un slengu. Bērni uz tiem atbild bez domāšanas, bet pieaugušajiem bieži sākas panika.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Cenu starpība ir diezgan liela: kurš pārtikas veikals šobrīd ir visdārgākais? 53
Lasīt citas ziņas

Pārbaudi sevi – cik labi tu orientējies mūsdienu bērnu pasaulē!

Kā sauc ledus karalieni no “Frozen”?

1 no 10
RAKSTA REDAKTORS
FOTO, VIDEO. “Migla nebija vainīga!” Eksperts atklāj patieso iemeslu šausminošajai 8 auto sadursmei uz Ķekavas apvedceļa
“Ieraugot šādas summas…” Latvieši “izceļ gaismā” ļoti svarīga, bet grūti pieejama ārsta pakalpojuma cenas
“”Iekļaujošais” citiem bērniem spēra, dūra ar šķērēm! Nekad vairs!” Latvieši skarbiem vārdiem nopeļ skolās notiekošo haosu
Šodien ir īpaša diena, kurā jāizmet 27 lietas: šī tradīcija sola veiksmi un jaunu sākumu
Elektrība palikusi pavisam lēta: “Latvenergo” publisko jaunākos datus
“”Jaunajā vilnī” tika organizētas modes skates, kas bija īsts “gaļas tirgus”!” Bude atklāti par Kirkorovu, Jūrmalu un Džefriju Epstīnu
Latvieši turpina nosalt savos dzīvokļos: NMPD atklāj biedējošu statistiku
Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Ieteicams to iekļaut gan apģērbā, gan mājas interjerā – uzzini, kāda ir tava veiksmes krāsa, pamatojoties uz tavu dzimšanas gadu
“Par šo samaksāju 94 eiro – kur lētāk Latvijā vai Igaunijā?” Latvieši salīdzina savus pārtikas grozus
Kokteilis
Īstas miegamices! Trīs zodiaka zīmes, kurām patīk kārtīgi izgulēties
Veselam
Mašīna nodota lūžņos “bez papīriem”. Kā tagad auto norakstīt?
VIDEO. Vīrietis izrāva gadu veco meitenīti mammai no rokām: Itālijā lielveikalā nofilmēts katra vecāka ļaunākais murgs
Veselam
Krāsā ir spēks: 8 sarkanie augļi, kurus eksperti iesaka lietot uzturā sirds veselības stiprināšanai
Kokteilis
FOTO. Hokejists uzspēlē arī vienā no Latvijas populārākajām grupām? Fani atklāj “vēl divus slavenību dvīņus”
“Manā virzienā skrēja vīrietis ar ragaviņām.” Kāds iedzīvotājs Mangaļsalā drosmīgi izglābis dzīvību svešiniekam
Krievijai problēmas frontē: Ukrainas bruņotie spēki pārņem iniciatīvu Dienvidos
Krimināls
“Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē”, iespējams, notikusi vērienīga krāpšana
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām?
TV24
“Krievijai būs nepieciešamas desmitgades, lai atjaunotos pirmskara līmenī,” norāda Kremļa opozicionārs Feigins
TV24
Vai var pilnībā paļauties uz Latvijas veselības aprūpi onkoloģijas gadījumā? Ārstes atbilde neiepriecina
Navaļnija nāves cēlonis nu ir atklāts: gaisā paliek karājamies divi biedējoši jautājumi
Putins atradis “zelta zivtiņu”, kas viņam varētu palīdzēt finansēt karu Ukrainā
Meitenei mediķi konstatēja grūtniecību: par dzimumnoziegumiem pret 12 gadus veco meiteni aiztur 2003. gadā dzimušu jaunieti
Dārzs
Viss nav tik vienkārši! Holeriķis sajuks prātā flegmatiķa dārzā – katram rakstura tipam neder viens un tas pats dārza plānojums
Horoskopi 17. februārim. Ir svarīgi neaizmirst par ikdienas pienākumiem
TV24
Ja Latvijā būtu kara apstākļi kā Ukrainā – mūsu karavīri pietiktu vien 10 dienām, prāto Hermanis
Viedoklis
Kārlis Streips: Minhenes drošības konference ir pasākums ar bārdu