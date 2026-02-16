Tas ir normāli? Iedzīvotājus pārsteidz redzētais kādā no Daugavpils veikaliem 7
Teju četri gadi pagājuši kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un šajā laikā daudzi Latvijas uzņēmumi pārskatījuši sadarbību ar agresorvalsti, atsakoties no tās produkcijas. Tomēr, kā ziņo raidījums “Bez Tabu”, Daugavpilī darbojas pārtikas veikals, kura plauktos joprojām dominē Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces.
Pagājušā gada nogalē Daugavpilī durvis vēra veikals “Mix Markt”, kas darbojas franšīzes ietvaros. Šī zīmola tirgotavas atrodamas vairākās Eiropas valstīs, īpaši vietās, kur dzīvo plašāka krievvalodīgo diaspora. Daugavpils veikals šobrīd ir vienīgais šī tīkla pārstāvis Latvijā.
Kā vēstīts raidījumā, jau ieejot veikalā, daļai apmeklētāju rodas sajūta, ka piedāvājums ir izteikti orientēts uz Krievijas tirgu. Vietējā iedzīvotāja Ruta, kura dalījās savā pieredzē ar žurnālistiem, pauda sašutumu par redzēto. Viņa norādīja, ka ievērojama daļa sortimenta nāk no Krievijas, kas raisot jautājumus par ētiku un sankciju regulējuma ievērošanu.
Tāpat uzmanību piesaistījusi arī atmosfēra veikalā – tur nepārtraukti skanot krievu mūzika, kas, pēc Rutas domām, rada iespaidu, ka netiek ņemta vērā Latvijas kultūrtelpa un valsts valodas vide.
Lai gan veikala plauktos atrodamas arī Ukrainā un citās Eiropas valstīs ražotas preces, raidījums norāda, ka Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktu īpatsvars ir ievērojami lielāks. Tas izraisījis plašākas diskusijas sabiedrībā par to, cik ētiski šāds piedāvājums ir pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.