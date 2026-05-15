Tavs bērns – “naudas mūlis”? Latvijas jaunieši arvien biežāk labprātīgi “iekrīt” krāpnieku tīklos 0

14:57, 15. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijā vērojama bīstama tendence – noziedzīgu līdzekļu legalizēšanā jeb “atmazgāšanā” arvien biežāk tiek ierauti iedzīvotāji, un par tā saucamajiem “naudas mūļiem” kļūst nu arī pat bērni. Noziedznieki izmanto jauniešu naivumu un vēlmi pēc ātras peļņas, lai caur viņu kontiem pārvietotu netīro naudu, par to brīdināts TV3 raidījumā “Bez Tabu“.

“Naudas mūlis” ir starpnieks, kurš par nelielu atlīdzību (parasti līdz pāris simtiem eiro) palīdz noziedzniekiem pārskaitīt naudu starp dažādiem kontiem, izņemt skaidru naudu no bankomātiem un nodot to tālāk.

Valsts policija raidījumam norādījusi, ka krāpnieku mērķauditorija ir sociāli neaizsargātas personas, bezdarbnieki un studenti. Tomēr satraucoši, ka tagad tiek vervēti arī pusaudži – tā kā bankas kontu var atvērt jau no 16 gadu vecuma, viņi kļūst par ērtu rīku noziedznieku rokās.

Raidījuma “Bez Tabu” rubrikas “Krāpnieku kods” eksperiments pierādīja, ka iesaistīt pusaudžus noziegumā ir “pavisam viegli”.

Žurnālists, uzdodoties par vervētāju, tirdzniecības centrā uzrunāja kādu tīņu kompāniju. Rezultāts bija šokējošs: viens no pusaudžiem nekavējoties piekrita par 200 eiro atlīdzību izlaist caur savu kontu lielu naudas summu. Viņu neinteresēja ne naudas izcelsme, ne iespējamās sekas.

Svarīgi atcerēties: par iesaistīšanos šādās shēmās draud nevis vienkārši rājiens, bet gan reāla kriminālatbildība. “Vieglā nauda” var beigties ar sabojātu nākotni un tiesu darbiem.

Plašāk skatieties pievienotajā video.

