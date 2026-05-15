Ventspilī no dzelzceļa cisternas noplūdis metanols 0
Ventspilī ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Piektdien plkst. 12.54 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ziemeļu ielu Ventspilī, kur no dzelzceļa cisternas notika metanola noplūde.
Saskaņā ar VUGD sniegto informāciju, glābēji noplūdi ir ierobežojuši, un notikuma vietā turpinās darbi. VUGD veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta.
Kā aģentūru LETA informēja VUGD, neilgi pēc plkst. 15 darbs notikuma vietā tika pabeigts. Ugunsdzēsēji atdzesēja mucu un apturēja metanola noplūdi. Notikuma vietā strādāja 11 ugunsdzēsēji, izmantojot divas autocisternas un vienu specializēto ķīmijas automobili.
Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošā informācija liecina, ka noplūde bija radusies no cisternas augšējās atveres.
VVD informē, ka viela šķīst ūdenī un pašlaik papildu bīstamība nav konstatēta.
Atbildīgie dienesti uzsver, ka situācija tiek kontrolēta un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv.