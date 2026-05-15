Andris Sprūds
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Bijušais aizsardzības ministrs Sprūds: Burvju nūjiņas dronu apturēšanai nav!

14:55, 15. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvija saskaras ar politisku satricinājumu pēc tam, kad premjerministre Evika Siliņa (JV) atkāpās no amata un aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) tika atstādināts, radot bažas par valsts gatavību pretoties iespējamai Krievijas agresijai uz Eiropas frontes līnijas, par šo tēmu plašāk vēstīts vietnē Euronews.com.

Sprūds izdevumam sacījis, ka nav “bruvju nūjiņas” (vienkārša risinājuma) klīstošo dronu apturēšanai, akcentējot, ka viņš ir bijis “reālistisks” attiecībā uz Latvijas gaisa telpas aizsardzības iespējām pēc nedēļu ilgušā politiskā sasprindzinājuma, kas noveda pie premjerministres demisijas.

“Es vienmēr esmu teicis, ka ir grūti cīnīties ar droniem, kuri ir zaudējuši savu trajektoriju,” viņš norādīja raidījumam “Europe Today”.

Sprūds no amata atkāpās svētdien, kad Latvijas premjerministre Evika Siliņa pieprasīja viņa demisiju saistībā ar būtisku drošības pārkāpumu un tam sekojošo politisko vētru.

Nedēļu iepriekš vairāki droni ielidoja Latvijas gaisa telpā un nogāzās Latgales reģionā, Krievijas robežas tuvumā. Divi droni ietriecās tukšā naftas rezervuārā Rēzeknē, izraisot nelielu ugunsgrēku.

Civiliedzīvotāji necieta, taču vietējie iedzīvotāji sūdzējās, ka ārkārtas brīdinājumi pienākuši gandrīz stundu pēc incidenta. “Šie incidenti skaidri parādīja, ka aizsardzības nozares politiskā vadība nav spējusi pildīt solījumu par drošām debesīm pār mūsu valsti,” svētdien sacīja Siliņa, skaidrojot Sprūda atstādināšanu.

Tomēr krīze strauji pārauga plašākā politiskā sabrukumā. Jau ceturtdien Siliņa pati atkāpās no amata pēc tam, kad viņas koalīcija izira nesaskaņu dēļ par valdības rīcību dronu incidentu laikā.

Latvijas politiskā elite dronu novirzīšanā Baltijas valstu gaisa telpā vaino Krieviju, kas izmanto elektronisko karadarbību pret Ukrainas droniems, savukārt iekšējie kritiķi pārmet Sprūdam valsts neaizsargātību.

Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors, sociālajā platformā X brīdināja, ka Latvija politiskā sajukuma apstākļos ir kļuvusi “neaizsargātāka” pret ārējiem draudiem.

