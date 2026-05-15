Tulpes.
Naktī vietām būs salna, kāda tai sekos sestdiena?

LETA
14:30, 15. maijs 2026
Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1..+5 grādiem, prognozē sinoptiķi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāma salna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un dažviet sabiezēs migla.

Kurzemē un Zemgalē būs vairāk mākoņu, vietām uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem un minimālā gaisa temperatūra būs +6..+10 grādi.

Dienā daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Dažviet – pārsvarā valsts austrumu daļā – negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidaustrumu un dienvidu vējš, Kurzemē – rietumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien gaidāma no +12 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz +22 grādiem valsts austrumu novados.

Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš pāries dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra būs +9 grādi nakts izskaņā un līdz +19 grādiem dienā.

