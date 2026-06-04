Foto: Lita Millere/LETA
Foto: Lita Millere/LETA
Foto: Lita Millere/LETA

Līdz 2028. gadam Kremlis var mēģināt uzbrukt NATO – NBS komandieri Pudānu citē “Financial Times” 37

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LA.LV
15:19, 4. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija ir ieguvusi pārsvaru bezpilota lidaparātu tehnoloģiju jomā un tāpēc varētu to izmantot, lai uzbruktu Baltijas valstīm, kas ietilpst NATO, līdz 2028. gada beigām – tā izteicies Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Par viņa teikto raksta populārais ārzemju medijs Financial Times.

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Pēc Latvijas ģenerāļa teiktā, runa ir par Latviju, Lietuvu un Igauniju. Krievijas pārsvars it kā slēpjas tajā, ka tai ir iespējas “dronu mērogošanai”. Viņš apgalvo, ka Krievijas armija spēj ātri papildināt krājumus.

Šajā gadījumā runa nav par to, ka Krievijai būtu labāki bezpilota lidaparāti nekā NATO, bet gan par to, ka tā tos spēj ražot ļoti lielā daudzumā.
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Ģenerālis Pudāns atgādināja, ka NATO valstis tikai sāk pārapbruņoties, bet dažas to vēl pat nav sākušas darīt. Daudzas alianses armiju modernizācijas programmas sāksies tikai aptuveni 2029. gadā, tāpēc viņš uzskata, ka līdz 2028. gadam Kremlis var mēģināt izmantot savu pārsvaru dronu skaita ziņā un uzbrukt NATO.

Kā vēsta ukraiņu medijs Dialog.ua, gan politiķi, gan militārpersonas ir vairākkārt brīdinājušas, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu uzbrukt NATO valstīm. Piemēram, 2026. gada maijā izdevums The Wall Street Journal, atsaucoties uz iekšējiem avotiem no Eiropas, rakstīja, ka Putins 12 mēnešu laikā varētu mēģināt pārbaudīt NATO saliedētību, dodot triecienu kādai no Baltijas valstīm.

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