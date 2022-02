Krievijas armija, kas aplenkusi vairākas apdzīvotās vietas Sumu apgabalā Ukrainas ziemeļos, ar savu militāro tehniku dodas no Sumu pilsētas uz Kijevu, paziņoja Sumu apgabala administrācijas vadītājs Dmitrijs Živickis.

“Tehnika no Sumu pilsētas ir devusies Kijevas pilsētas virzienā; ļoti daudz tehnikas (..) dodas rietumu virzienā,” sacīja Živickis.

❗️Fierce battles are taking place on the streets of Sumy pic.twitter.com/YaRabtbFsd

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022