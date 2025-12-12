Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi cietumsodus Starptautiskās krimināltiesas amatpersonām 0
Maskavas pilsētas tiesa aizmuguriski piespriedusi cietumsodus Starptautiskās krimināltiesas (SKT) prokuroram un tiesnešiem “par nelikumīgu Krievijas pilsoņu vajāšanu”, piektdien paziņojusi Krievijas ģenerālprokuratūra.
Runa ir par SKT amatpersonām, kas bija iesaistītas orderu izdošanā Krievijas diktatora Vladimira Putina un Krievijas bērnu tiesību ombuda Marijas Ļvovas-Belovas aizturēšanai.
SKT izdeva orderus Putina un Ļvovas-Belovas aizturēšanai 2023. gada martā saistībā ar bērnu deportāciju no Ukrainas. Trīs dienas vēlāk Krievijas Izmeklēšanas komiteja sāka krimināllietu pret SKT tiesnešiem, kas izdeva šos orderus.
Maskavas pilsētas tiesa aizmuguriski piespriedusi SKT virsprokuroram Karimam Hanam 15 gadu cietumsodu, ziņo aģentūra “Interfax”.
Pārējiem “apsūdzētajiem”, tajā skaitā SKT priekšsēdētājam Petram Juzefam Hofmanskim un viņa vietniekiem, piespriesti dažāda ilguma cietumsodi no trīsarpus līdz 15 gadiem.
Krievija arī izsludinājusi visus “notiesātos” starptautiskajā meklēšanā.
Krievija neatzīst SKT jurisdikciju.