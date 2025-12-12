Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiekas ar bērnu tiesību komisāri Mariju Ļvovu-Belovu. Starptautiskā krimināltiesa izdevusi viņu aresta orderus par ukraiņu bērnu deportāciju no Ukrainas uz Krieviju.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiekas ar bērnu tiesību komisāri Mariju Ļvovu-Belovu. Starptautiskā krimināltiesa izdevusi viņu aresta orderus par ukraiņu bērnu deportāciju no Ukrainas uz Krieviju.
Foto: Mikhail Metzel/REUTERS/SCANPIX

Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi cietumsodus Starptautiskās krimināltiesas amatpersonām 0

LETA
16:16, 12. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Maskavas pilsētas tiesa aizmuguriski piespriedusi cietumsodus Starptautiskās krimināltiesas (SKT) prokuroram un tiesnešiem “par nelikumīgu Krievijas pilsoņu vajāšanu”, piektdien paziņojusi Krievijas ģenerālprokuratūra.

“Tā nu mēs ēdām kā divi bomži,” Līga pastāsta par nepatīkamo pārsteigumu Āgenskalna tirgū
Vēl viens pārliecinošs Lavrova paziņojums par ASV miera plānu: lūk “svētais septītnieks”
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
Lasīt citas ziņas

Runa ir par SKT amatpersonām, kas bija iesaistītas orderu izdošanā Krievijas diktatora Vladimira Putina un Krievijas bērnu tiesību ombuda Marijas Ļvovas-Belovas aizturēšanai.

SKT izdeva orderus Putina un Ļvovas-Belovas aizturēšanai 2023. gada martā saistībā ar bērnu deportāciju no Ukrainas. Trīs dienas vēlāk Krievijas Izmeklēšanas komiteja sāka krimināllietu pret SKT tiesnešiem, kas izdeva šos orderus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Sākam deklarēties Saeimā!” Sieviete sašutusi par absurdu – saņemot rēķinu, atklājas, ka viņas dzīvoklī deklarējušies “kaut kādi indieši”
No nākamā gada jūlija būs jāmaksā vairāk: ES jaunais lēmums īpaši skars “Shein”, “Temu” un “AliExpress” klientus
“Vizīti aizēnoja negaidīta situācija” – ārzemju ziņu lapā ironizē par Polijas prezidenta “netīro sagaidīšanu” Rīgā

Maskavas pilsētas tiesa aizmuguriski piespriedusi SKT virsprokuroram Karimam Hanam 15 gadu cietumsodu, ziņo aģentūra “Interfax”.

Pārējiem “apsūdzētajiem”, tajā skaitā SKT priekšsēdētājam Petram Juzefam Hofmanskim un viņa vietniekiem, piespriesti dažāda ilguma cietumsodi no trīsarpus līdz 15 gadiem.

Krievija arī izsludinājusi visus “notiesātos” starptautiskajā meklēšanā.

Krievija neatzīst SKT jurisdikciju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievu droni virs NATO militārajiem objektiem: “Bild”, “Welt” un “Axel Springer Academy” žurnālisti atrod biedējošas sakarības
TV24
Kāpēc joprojām tiek organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi uz agresorvalstīm? Eksperts skaidro riskus un uzsver nepieciešamību rīkoties
“Mēs esam nākamais mērķis.” Rite aicina NATO gatavoties liela mēroga karam ar Krieviju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.