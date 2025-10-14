Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu 0
Neskatoties uz cienījamo vecumu, Maestro Raimonds Pauls joprojām aktīvi piedalās koncertos. Arī pagājušajā svētdienā bija paredzēts, ka mūzikas namā Daile norisināsies koncertuzvedums “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados.” Taču tas negaidīti tika atcelts.
Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ koncertu nācās atcelt, un tas radīja pamatotas bažas un satraukumu daudzos Maestro talanta cienītājos – vai ar komponista veselību viss kārtībā?
Jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” izdevumā rakstīts, ka Maestro šobrīd vajadzīgs miers, bet jau nākamnedēļ viņš būšot runājams.
To žurnālam atklājusi kāda no Raimonda Paula ģimenes dāmām, kad “Privātās Dzīves” pārstāvji zvanījuši komponistam, lai noskaidrotu iemeslu koncerta atcelšanai.
