Foto: LETA

Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu 0

kokteilis.lv
8:33, 14. oktobris 2025
Kokteilis Dzīvo

Neskatoties uz cienījamo vecumu, Maestro Raimonds Pauls joprojām aktīvi piedalās koncertos. Arī pagājušajā svētdienā bija paredzēts, ka mūzikas namā Daile norisināsies koncertuzvedums “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados.” Taču tas negaidīti tika atcelts.

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Paldies jums visiem par atbalstu, bet…” Nogalināto suņu saimnieks nāk klajā ar paziņojumu
Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu
Lasīt citas ziņas

Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ koncertu nācās atcelt, un tas radīja pamatotas bažas un satraukumu daudzos Maestro talanta cienītājos – vai ar komponista veselību viss kārtībā?

Jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” izdevumā rakstīts, ka Maestro šobrīd vajadzīgs miers, bet jau nākamnedēļ viņš būšot runājams.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vašingtonā sākas ar dalību pasaules vadošajā militārās industrijas izstādē AUSA
“Katru reizi, ieskatoties spogulī…” Lato Lapsa pauž skarbu vēstījumu nošauto suņu īpašniekam
Ruks nāk klajā ar paziņojumu par Vecrīgas pulksteņu veikala laupīšanas lietu

To žurnālam atklājusi kāda no Raimonda Paula ģimenes dāmām, kad “Privātās Dzīves” pārstāvji zvanījuši komponistam, lai noskaidrotu iemeslu koncerta atcelšanai.

Vairāk lasiet jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” numurā!

Pirmizrāde: ŠEKSPĪRS.SONETI. Pauls | Busulis | Keišs
PAULS un KEIŠS. VĪRIEŠI LABĀKOS GADOS
Maestro Raimonds Pauls

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. “Kas gan manos gados vairāk ir vajadzīgs!” Maestro pastāsta, kas dara viņu priecīgu šobrīd
Kokteilis
VIDEO. “Es ticu, ka viņš prasīja, kurš tik labu dziesmu uzkomponējis.” Noslēguma koncerta “Te-Aust” skatītāji notvēruši īpašu brīdi ar Maestro Raimondu Paulu
Kokteilis
Liels gods! Tūkstošiem sekotāju sajūsmā par īpašu kadru, kurā notverts Intars Busulis kopā ar Maestro Raimondu Paulu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.