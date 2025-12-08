Foto. pexels.com/Ruslan Alekso

Klusie nieru slepkavas: 7 ieradumi, kas nemanāmi posta jūsu veselību

8:38, 8. decembris 2025
Daudzi ikdienas ieradumi, kas šķiet nevainīgi, patiesībā var neapzināti kaitēt vienam no mūsu svarīgākajiem orgāniem – nierēm. Šie būtiskie filtri strādā nenogurstoši, taču nepareizas izvēles var nopietni apdraudēt to veselību, izraisot toksīnu uzkrāšanos, paaugstinātu asinsspiedienu un citas problēmas.

Nierēm ir būtiska loma vispārējās veselības uzturēšanā, filtrējot no asinīm atkritumvielas, lieko šķidrumu un elektrolītus, piemēram, nātriju un kāliju. Tās arī palīdz regulēt asinsspiedienu, sarkano asinsķermenīšu veidošanos un kalcija līdzsvaru organismā.

Kad nieres ir bojātas, to spēja filtrēt “atkritumus” un uzturēt līdzsvaru ir traucēta, kā rezultātā rodas toksīnu uzkrāšanās, šķidruma aizture un elektrolītu disbalanss.

Nieru bojājumi var ietekmēt gandrīz visu ķermeni, taču ir vienkāršas dzīvesveida izmaiņas, ko varat veikt jau šodien, lai nākotnē mazinātu nieru bojāšanās riskus.

Šeit ir septiņi ieradumi, no kuriem atsakoties, jūsu nieres saglabās veselību ilgāk…

1. Viegli pieejami bezrecepšu pretsāpju līdzekļi

Bieži lietoti pretiekaisuma pretsāpju līdzekļi, piemēram, “Ibuprofēns” un “Aspirīns”, regulāras lietošanas gadījumā var bojāt nieru kanāliņus – sīkas caurulītes nierēs, kas atgriež filtrētās vielas un šķidrumus atpakaļ asinīs. Tas var izraisīt iekaisumu un samazināt asins plūsmu.

Risks ir īpaši augsts gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Ja jums jau ir diagnosticēta nieru slimība, izvairieties no šo zāļu lietošanas, ja vien ārsts tās nav izrakstījis un neuzrauga jūsu veselību. Vienmēr lietojiet šīs zāles pēc iespējas īsāku laiku un ievērojiet norādītās devas.

