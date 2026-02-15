Kur prāts, ko tādu izdomāt! “Ryanair” plānoja ieviest neprātīgas naudas taupīšanas metodes 0
Aviokompānija “Ryanair” ir pazīstama ar to, ka cenšas ietaupīt naudu ar jebkādiem līdzekļiem, taču daži no aviokompānijas vadības centieniem gadu gaitā ir bijuši – maigi sakot – mulsinoši.
Daudzu gadu laikā Īrijas aviokompānija mēģinājusi ieviest dažādas neprātīgas izmaksu samazināšanas idejas.
Lūk, viss, ko aviokompānija ir mēģinājusi panākt gadu gaitā.
Kabīnes apkalpes samazināšana uz pusi
“Ryanair” vadītājs Maikls O’Līrijs 2010. gadā aģentūrai “Bloomberg” pauda, ka viņš varētu samazināt nepieciešamo pilotu skaitu uz pusi – no diviem uz vienu.
“Kāpēc katrā lidmašīnā ir divi piloti?” viņš jautāja. O’līrijs piebilda: “Iznīcināsim otro pilotu. Lai to vada sasodītais dators.”
Viņš pat teica, ka salona apkalpes loceklis varētu pārņemt vadību, ja vienīgajam pilotam rastos medicīniska ārkārtas situācija, taču, protams, vairāku iemeslu dēļ tas nebūtu pieļaujams.
Komerciālajā aviācijā drošības apsvērumu dēļ un darba slodzes pārvaldības dēļ ir nepieciešami divi piloti, vienlaikus samazinot cilvēcisko kļūdu iespējamību un pārbaudot visas darbības svarīgās lidojuma fāzēs.
Ieviešot “tauku nodokli”
Šis varētu būt visbriesmīgākais sarakstā – 2009. gadā “Ryanair” paziņoja, ka viņi meklēs veidu, kā ieviest tā saukto “tauku nodokli” par lieko svaru pasažieriem.
Toreiz runājot, “Ryanair” pārstāvis par ideju sacīja: “”Tauku nodoklis” attieksies tikai uz tiem patiešām lieliem pasažieriem, kas ielaužas blakus sēdošo pasažieru vietā.”
Acīmredzot O’Līrijam šī ideja radās pēc klientu atsauksmju uzklausīšanas. “Šīs nodevas, ja tās tiks ieviestas, varētu kalpot arī kā stimuls dažiem mūsu ļoti lieliem pasažieriem nedaudz zaudēt svaru un, cerams, justies nedaudz vieglākiem un veselīgākiem,” viņš toreiz teica.
Tomēr tas nekad netika ieviests.
Problēmas ar tualetēm
Tajā pašā gadā O’Līrijs “BBC” pastāstīja, ka viņš apsver iespēju ieviest maksu par lidmašīnas tualetes izmantošanu. Pasažieriem par to izmantošanu būtu jāmaksā 1 mārciņa.
Par laimi, nekas tāds nebūtu iespējams, jo tas būtu pretrunā ar ES noteikumiem.
Tā vietā aviokompānijas vadītājs vēlāk apsvēra iespēju noņemt divas no trim tualetēm lidmašīnās, lai atbrīvotu vietu vairāk sēdvietām.
Nav roku balstu
2012. gadā sekoja nākamais paziņojums – “Ryanair” varētu pilnībā atteikties no roku balstiem, lai samazinātu svaru lidmašīnā, taču (par laimi) tas nerealizējās.
Viņi arī ieteica samazināt līdzi ņemtā ledus daudzumu, kā arī vienīgā piedāvātā izklaides veida lidojuma laikā — žurnāla “Ryanair” — apjomu.
Kas īsti tika ieviests?
“Biznesa” klases sēdvietas
Jā, jūs nekad mūžā neesat redzējuši biznesa klasi “Ryanair” lidmašīnā. Ideja bija pievienot pasažieriem “biznesa” iespēju, kas viņiem nodrošinātu lielāku bagāžas limitu, paātrinātu iekāpšanu un “premium” sēdvietas ar lielāku vietu kājām (lidmašīnas priekšpusē vai aizmugurē).
To sauca par “Business Plus”, lai gan nebija bezmaksas ēdiena vai dzērienu, piekļuves atpūtas telpai vai atsevišķas kajītes. Šī pakete rezervēšanas laikā ir pazīstama kā “Plus” opcija, pilnībā atsakoties no “biznesa” paketes.
Palielinātas prēmijas par neatbilstošām somām
Pagājušā gada rudenī “Ryanair” paziņoja, ka lidostas darbiniekiem par jebkuru neatbilstošu rokas bagāžu tiks piešķirtas prēmijas 2,50 eiro apmērā.
Šī maksa ir pieaugusi no 1,50 eiro, jo pasažieriem, kuru bagāžas izmēri neatbilst 40 x 30 x 20 cm izmēriem, kas paredzēti bezmaksas nelielai rokas bagāžai, vai nelielam koferim uz riteņiem līdz 55 x 40 x 20 cm, tiek piemērota maksa līdz 75 mārciņām.
Tas ir daudzu ceļotāju murgs.
“Mēs to paaugstināsim no 1,50 eiro līdz 2,50 eiro, iespējams, sākot ar ziemas grafika sākumu šī gada novembrī,” 2025. gadā paziņoja O’Līrijs, piebilstot: “Un es par to absolūti neatvainojos.”
Viņš apgalvoja: “Mums vajadzētu iedrošināt cilvēkus. Es vēlos, lai mūsu zemes apkalpošanas darbinieki pieķertu cilvēkus, kuri apkrāpj sistēmu.”
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!