12:46, 21. decembris 2025
Kāda ASV aviokompānija turomāk iekasēs maksu no lielizmēra pasažieriem par papildu sēdvietu, lai gan agrāk tā bija bez maksas. Southwest Airlines agrāk bija iecienītākā aviokompānija lielo izmēru pasažieriem, jo ​​tā neprasīja maksu par papildu sēdvietu.

Tagad lielākiem pasažieriem, kuri “aizņem blakus esošo sēdvietu”, būs jāiegādājas papildu biļete, par kuru nauda, ​​iespējams, netiks atmaksāta.

Iepriekš pasažieri varēja samaksāt par papildu sēdvietu pirms lidojuma un vēlāk saņemt atmaksu vai arī pieprasīt papildu sēdvietu bez maksas, ierodoties lidostā. Aviokompānija arī mudina klientus “iegādāties otro sēdvietu, veicot sākotnējo rezervāciju”, kas nozīmē, ka abas sēdvietas ir jārezervē iepriekš.

Nacionālā asociācija, kas ir lielo cilvēku interešu aizstāvības grupa, paziņoja, ka izmaiņas ir “postošas” plus izmēra pasažieriem, tās palielina izmaksas lielāka izmēra cilvēkiem un rada satraucošu pieredzi, rakstīja New York Times. “Ja jūs jau plānojat budžetu un tagad jums jāpievieno tam vēl 300–400 ASV dolāru, tas var nozīmēt mazāk ceļotāju.”

Ir novērots, ka ASV daudzi liela izmēra atpūtnieki izvairās no lidošanas, baidoties no neērtām situācijām.

