Dosies ceļojumā? Aviokompānijas ievieš stingrākus rokas bagāžas noteikumus; pilots skaidro – kāpēc 0
Daudzas aviokompānijas pēdējā laikā būtiski pastiprina rokas bagāžas pārvadāšanas noteikumus. Ceļotāji arvien biežāk saskaras ar situācijām, kad somas tiek svērtas pie iekāpšanas vārtiem, nosūtītas uz bagāžas nodalījumu vai pat piemēroti sodi par šķietami nenozīmīgām atkāpēm no noteiktajiem izmēriem.
Šīs izmaiņas nav tikai aviokompāniju vēlme nopelnīt vairāk, bet gan jautājums par drošību, efektivitāti un apkalpes veselību.
Izdevums The Independent norāda, ka viena no galvenajām problēmām ir pārmērīgais rokas bagāžas daudzums lidmašīnu salonos. Daudzi pasažieri ierodas lidostā laikus, bez problēmām iziet reģistrāciju un drošības kontroli, taču, iekāpjot lidmašīnā, atklājas, ka augšējie bagāžas nodalījumi jau ir pilni.
Šādās situācijās stjuartēm nākas tērēt ievērojamu laiku, meklējot brīvu vietu somām vai organizējot to nosūtīšanu uz bagāžas nodalījumu, kas aizkavē izlidošanu un rada stresu gan apkalpei, gan pasažieriem.
Bijušais pilots un aviācijas drošības pētnieks medijam skaidro, ka lieka rokas bagāža būtiski palēnina iekāpšanu lidmašīnā un var radīt problēmas ārkārtas situācijās. Tāpēc stingrāki noteikumi par rokas bagāžu nav aviokompāniju kaprīze, bet gan drošības pasākums.
Izmaiņas rokas bagāžas noteikumos notiek gan Austrālijā, gan citviet pasaulē. No 2026. gada 2. februāra aviokompānija Virgin Australia ievieš jaunus nosacījumus iekšzemes lidojumos. Ekonomiskās klases pasažieriem būs atļauts ņemt līdzi vienu standarta somu ar svaru līdz 8 kilogramiem, kas jānovieto augšējā bagāžas nodalījumā, kā arī vienu nelielu personīgo mantu, kas ietilpst zem priekšējā sēdekļa.
Arī starptautiskās aviokompānijas pastiprina ierobežojumus. Piemēram, Air Canada jau iepriekš ieviesa nosacījumus, kas pasažieriem ar pamata biļetēm lidojumos Ziemeļamerikā un Centrālamerikā ļauj ņemt līdzi tikai vienu personīgo mantu, izslēdzot standarta rokas bagāžu.
Vienlaikus jāņem vērā, ka noteikumi dažādās aviokompānijās būtiski atšķiras. Qantas iekšzemes lidojumos Austrālijā piedāvā vairākas rokas bagāžas kombinācijas – viena personīgā manta un viena soma līdz 10 kilogramiem, divas mazākas somas ar kopējo svaru līdz 14 kilogramiem vai neliela soma kopā ar apģērba maisu, arī nepārsniedzot 14 kilogramus. Savukārt zemo cenu aviokompānija Jetstar nosaka ievērojami stingrākus ierobežojumus – rokas bagāžas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 7 kilogramus, pat ja tās ir divas vienības.
Katram gaisa kuģim ir precīzi noteikts maksimālais pacelšanās svars, kuru veido paša lidaparāta masa, degviela, pārtikas un dzērienu krājumi, krava, apkalpe, pasažieri un visa bagāža. Reģistrētā bagāža tiek nosvērta jau lidostā, savukārt
Mazās lidmašīnās ar ļoti ierobežotu pasažieru skaitu tiek izmantoti faktiskie svari – pasažieri tiek svērti kopā ar bagāžu. Savukārt lielākos lidojumos parasti izmanto vidējos svara rādītājus.
Ja 1998. gadā vidējais pasažiera svars tika noteikts 77 kilogrami, tad mūsdienās, piemēram, Boeing 737 lidmašīnām tiek izmantoti augstāki standarti – vīriešiem 81,8 kilogrami, sievietēm 66,7 kilogrami, bet rokas bagāžai tiek rēķināti vidēji 7 kilogrami uz vienu pasažieri.
Eksperti skaidro, ka aviokompānijas var saņemt regulatoru atļauju izmantot savus aprēķinus, tāpēc noteikumi dažādos pārvadātājos atšķiras. Agrāk rokas bagāžas prasības bija samērā vienotas, taču līdz ar zemo cenu aviokompāniju izplatību situācija mainījās.
Saskaņā ar Starptautiskās gaisa transporta asociācijas prognozēm, 2026. gadā šādi papildu pakalpojumi pasaulē ienesīs aptuveni 144 miljardus dolāru, pārsniedzot pat ienākumus no gaisa kravu pārvadājumiem.
Stjuartes regulāri gūst muguras traumas, palīdzot pasažieriem ievietot smagas somas augšējos nodalījumos. Turklāt pārmērīgs bagāžas daudzums palēnina iekāpšanu lidmašīnā un ārkārtas situācijās var apdraudēt evakuāciju, jo pasažieri mēdz mēģināt paņemt līdzi savas somas, nevis nekavējoties pamest salonu. Šādas situācijas ir dokumentētas un uzskatāmas par nopietnu drošības problēmu.