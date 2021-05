Foto: Inita Šteinberga

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Veikalos agroplēvei ir dažādi biezumi un krāsas. Nezinu, kuru pirkt, lai pasargātu augus no salnām.”- Sintija Jelgavā

Vieglā dārzam

Lai noteiktu, cik biezs ir materiāls, apskata, cik tam norādīts gramu kvadrātmetrā. Populārākais ir tā sauktais baltais agrotīkls (pretsalnu plēve), kuras biezums ir 17 g/m2. To klāj tieši uz augiem (atšķirībā no parastās plēves, kas nedrīkst pieskarties augiem). Malu stiprinājumam der gan speciālās tapas, gan vienkārši uzlikti akmeņi, velēnas. Ja segums platāks, arī pa vidu klājumam uzliek kaut ko stabilitātei, lai vējš nepluina.

Uzņēmuma “Dārza laiks” speciālisti skaidro, ka ar šo biezumu pilnīgi pietiek, lai pasargātu augus no vieglas nakts salnas. Pierādīts, ka vienā kārtā šāda biezuma segums pasargā augus no salnas, kad termometra stabiņš nenoslīd zemāk par –2 grādiem. Ja sola bargāku auk­stumu, kā bijis pēdējos pavasarus, tad uz augiem klāj vēl vienu agroplēves slāni.

Pretsalnu plēve ir dažādu platumu, tāpēc vērts izmērīt, tieši cik platu dobei vai vagai vajadzēs, – lai nepārmaksātu.

Vecā nav uzticama

Speciālisti skaidro, ka diemžēl pat taupīgi lietota agroplēve nākamajā gadā vairs nav uzskatāma par drošu sargu, jo saules stari bojā segumu. Arī šķietami nelieli bojājumi var būt augiem liktenīgi. Šādu materiālu var pietaupīt un uzsegt kā otro kārtu dobēm, ja tuvojas bargāka salna vai jāpiesedz agrākie stādi siltumnīcā.

Šo agroplēvi var izmantot arī noēnojuma radīšanai, ja jāpasargā kādi jutīgi augi no saules apdegumiem. Piemēram, agri pavasarī populāri piesegt skujeņus un rododendrus. Šī plēve arī noderēs, ja saule vasarā pārāk cepina, – to pārklāj augiem siltumnīcā vai pat uzklāj no ārpuses visai siltumnīcai saules pusē (aizvieto kaļķošanu).

Aizsardzībai pret salnām katru gadu jāpērk jauna plēve.

Biezākā salam

Biezākās agroplēves ir izturīgākas, taču gaismas necaurlaidīgas un nav tieši sedzamas uz augiem. Piemēram, 30 g/m2 un biezākas paredzētas salīgu augu piesegšanai ziemā un to sakņu pasargāšanai, ja tie stādīti lielos podos. Vēl biezāko materiālu var izmantot, lai nesajauktos augsnes un citu materiālu slāņi, piemēram, veidojot celiņus dārzos, siltumnīcā.

Līdzīgs ir arī melnais vai zaļais segums. Tos visus, protams, var lietot arī lecektīs stādītu augu piesegšanai. Var uzklāt arī uz celiņiem siltumnīcā, lai nebūtu jāmīcās pa zemi. Biezākie segumi arī piemēroti klāšanai uz augsnes dobē, izgriežot caurumiņus augiem.

Biezie segumi kalpos vairākus gadus.

Der zināt!

Dienā segumu noteikti noņem no augiem, kam vajadzīga apputeksnēšana: zemenēm, gurķiem.