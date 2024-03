Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi darba tirgum, karjeras virzību un atalgojumu joprojām ir sieviešu ikdienas realitāte Eiropā, taču kuras no valstīm piedāvā labākas karjeras iespējas tieši sievietēm? To skaidroja ārvalstu medijs “Euronews“, publicējot kādu jaunu pētījumu, kas atklāj datus arī par situāciju Baltijā – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Turklāt šajā pētījumā Latvija statistikas rādītāju tabulā ieņem vidusmēra pozīciju – esam pa vidu, proti, ierindojamies krietni aiz Lietuvas, tomēr rādītājos šoreiz apsteidzam Igauniju.

Jauns pētījums, kuru pamatojoties uz Pasaules ekonomikas foruma (WEF) datiem publicēja Starptautiskajā sieviešu dienā, 8.martā, “Claims.co.uk”, liecina, ka tieši Ziemeļvalstis, bet jo īpaši Islande, ir izvirzījušās to valstu priekšgalā, kurās sieviešu karjeras izaugsme tiek veicināta visvairāk. Lai noteiktu, kura valsts ir visprogresīvākā sieviešu nodarbinātības ziņā, veiktajā pētījumā izmantots indekss, kura aprēķināšanā ņemti vērā tādi faktori kā sieviešu ienākumi, sieviešu pārstāvība šo valstu parlamentos un karjeras izaugsmes iespējas.

Saskaņā ar šo pētījumu Islande ieguvusi 86,49 no pavisam espējamiem 100 punktiem, un valstu vērtējumā ierindojusies godpilnajā pirmajā vietā. Otro vietu ieguvusi Somija (81,72 punkti), kurai cieši seko Norvēģija (68,97 punkti).

Islande ieguvusi visaugstāko novērtējumu, jo tajā dzīvojošās 190 000 sievietes gadā vidēji katra nopelna 40 500 euro, un tas ir divreiz vairāk nekā Grieķijā. Islandes parlamentā ir 47,6 % sieviešu, un vairāk nekā 25 no pēdējiem 50 gadiem valsts premjerministres amatā ir bijušas tieši sievietes. Islandē ir arī pasaulē pirmā valsts, kurā par valsts prezidenti demokrātiskās vēlēšanās ievēlēta sieviete – Vigdisa Finnbogadotira. Tāpat Islande atrodas augstajā otrajā vietā algu vienlīdzības jomā, atpaliekot vien no Albānijas, un tā ieņem trešo vietu Eiropā to sieviešu skaita ziņā, kuras ieņem vadošus amatus.

Arī 45 % no Somijas parlamenta deputātiem ir sievietes, un pēdējo piecdesmit gadu laikā valsti 16 gadus ir vadījušas sievietes. Sieviešu vidējie gada ienākumi šeit ir aptuveni 36 500 eiro. Salīdzinājumam – Norvēģijā sieviešu vidējā alga ir lielāka, tas ir, 49 500 eiro gadā. Valstī ir arī augsts to sieviešu skaits, kuras ieņem vadošus amatus (5,69 punkti no 7). Norvēģijā ir līdzīgs sieviešu īpatsvars parlamentā kā Somijā, un pēdējo 50 gadu laikā valsts vadībā 18 gadus ir atradušās sievietes. Gandrīz trīs ceturtdaļas sieviešu ir aktīvas darba tirgū, jo valsts nodrošina pieejamu bērnu aprūpi un rūpīgi aizsargā darba ņēmēju tiesības.

“Skandināvijas valstis ir līderes sieviešu karjeras veicināšanā, uzsverot notikušās pārmaiņas darba kultūrā,” komentējot rezultātus, teica “Claims.co.uk” pārstāvis. “Raugoties nākotnē, nākamā desmitgade rādās optimistiska, un cerams, ka Skandināvijas impulss iedvesmos globālu pāreju uz iekļaujošām un daudzveidīgām darbavietām abiem dzimumiem. Pētījums uzsver nepieciešamību kopīgiem spēkiem nodrošināt sievietēm visā pasaulē vienlīdzīgas iespējas darba tirgū.”

Starp TOP 10 labākajām valstīm ceturtajā vietā ierindojusies arī Zviedrija, kuras sievietes vidēji saņem algu 42 300 eiro apmērā, tādējādi iezīmējot visai augsto atalgojuma vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm šajā valstī. Valstī ir augsts sieviešu dzimuma deputātu īpatsvars parlamentā, vairāk nekā 40 % ministru amatus ieņem sievietes.

Kaut arī vidējie sieviešu ienākumi Albānijā ir daudz mazāki nekā iepriekš nosauktajās bagātajās Ziemeļvalstīs, un veido vien vidēji 10 100 eiro, tieši šī valsts ir ierindota piektajā vietā, un tādējādi ir novērtēta kā vadošā Eiropas valsts algu vienlīdzības ziņā, Arī sieviešu pārstāvniecība Albānijas parlamentā ir visai augsta- vairāk nekā viena trešdaļa, tāpat gandrīz pusi ministru amatus ieņem sievietes.

Pirmajā desmitniekā ierindojas arī tādas valstis kā Šveice, Lietuva, Īrija, Dānija un Beļģija.

Lielāko Eiropas valstu ekonomikas ierindojas pa vidu: Vācija un Apvienotā Karaliste ieguvušas tikai nedaudz vairāk par 50 punktiem, bet piemēram Francija saņēmusi daudz zemāku novērtējumu. Īpaši izceļas Itālija, kura nokļuvusi pašā tabulas apakšā ar rezultātu vien tikai 30,66 punkti no 100.

Kā liecina “Euronews” publicētā informācija, tad šajā pētījumā Lietuva ieņem 7.vietu (60,06 punkti), Latvija – 18.vietu (49,09 punkti), Igaunija – 21.vietu (43,46 punkti) [skat.tabulu “Euronews” rakstā].

Saskaņā ar šī pētījuma datiem vissliktāk novērtētā valsts sieviešu karjeras attīstības ziņā ir Turcija, tai seko Azerbaidžāna, Ungārija, Polija, Ukraina un Grieķija.