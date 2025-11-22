Raimonds Pauls savā radošajā darbībā

Novembris – "Mežrozīte", aprīlis – "Tai pilsētā": kurš Raimonda Paula skaņdarbs tu esi pēc dzimšanas mēneša?

22. novembris 2025
Raimonds Pauls ir ne tikai Maestro, bet arī viens no retajiem, kurš zina, kā aizskart latviešu dvēseles stīgas. Viņa dziesmas skan gan kāzās, gan kapusvētkos, gan fonā, griežot svētku rasolu. Kura no tām, tavuprāt, vislabāk raksturo tevi?

Atbilde slēpjas tavā dzimšanas mēnesī.

Un, nē, šie fakti nav jāuztver, kā zinātniski apstiprināta patiesība, bet apsolām, ka būs jautri.

Janvāris

“Mēmā dziesma”

Janvārī dzimušie ir klusi vērotāji. Viņi nelec citiem acīs, bet vienmēr ir klāt. Viņi ir kā šī dziesma – runā maz, bet tad, kad runā, tam var uzticēties.

Februāris

“Viss nāk un aiziet tālumā”

Februārī dzimušie ir romantiski melanholiķi. Viņi dzīvo ar domu, ka viss ir pārejošs – bet skaistums slēpjas tieši tajā. Viņi bieži izjūt laiku citādi – it kā vienmēr nedaudz atrastos uz robežas starp vakardienu un rītdienu. Šī dziesma “Viss nāk un aiziet tālumā” atspoguļo viņu attieksmi pret dzīvi.

