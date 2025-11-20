VIDEO. Tikai viens nepareizs vārds, bet visu maina… Pēc sarunas ar Ingmāru Līdaku raidījuma vadītājs tiešraidē smieklīgi pārsakās 0
Raidījumi tiešajā ēterā allaž uzliek milzīgu atbildību to vadītājiem. Likumsakarīgi, ka gadās dažādas sīkas ķibeles un pārteikšanās, kuras nav iespējams atcelt, jo viss uzreiz jau ir ēterā, taču skatītājiem allaž patīk pasmaidīt, jo tas atdzīvina reizēm pat ļoti nopietnu saturu.
Vakar, 19.novembrī, TV24 raidījumā “Uz līnijas” viesojās Ingmārs Līdaka, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs (AS).
Raidījuma noslēgumā vadītājs Jānis Labucs pateicās viesim par sarunu un pārteicās, nosaucot raidījuma nosaukumu kā “Uz līdakas”. Kā redzams, arī pašam sanāca par to smiekli un bija pagrūti turpināt sakāmo.
Jāatgādina, ka “Uz līnijas” ir TV24 ikdienas tiešraides raidījums, kurā skatītāji var līdzdarboties, zvanot uz studiju un uzdodot jautājumus studijas viesiem – politiķiem, ekspertiem, amatpersonām. Raidījumā tiek apspriesti aktuālākie notikumi Latvijā un pasaulē, sniegta iespēja sabiedrībai tieši iesaistīties diskusijā un dzirdēt profesionāļu viedokļus par dienas svarīgākajiem jautājumiem. Raidījuma vadītāji nodrošina dinamisku sarunu gaitu, veicinot atklātu viedokļu apmaiņu.
Pilns vakardienas raidījums skatāms šeit: