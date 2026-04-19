Labklājības ministrija rosina specializētajām audžuģimenēm nodrošināt veselības apdrošināšanu
Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, paredzot specializētajām audžuģimenēm nodrošināt veselības apdrošināšanu un kompensāciju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas iegādei, kā arī noteikt atbalsta centru statusa atcelšanas nosacījumus un kārtību.
Kā norāda LM, grozījumi pozitīvi ietekmēs specializēto audžuģimeņu sociālo drošību un finansiālo stabilitāti, mazinās riskus, kas saistīti ar bērnu aprūpes pienākumu veikšanu, un veicinās kvalitatīvāku atbalstu bērniem ar sarežģītām vajadzībām.
Ministrijā skaidro, ka specializētās audžuģimenes, proti, krīzes audžuģimenes un audžuģimenes bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ikdienā aprūpē bērnus ar kompleksām vajadzībām, tādēļ viņu darbs ir saistīts ar būtiski lielāku fizisko, emocionālo un psiholoģisko slodzi, kā arī paaugstinātiem civiltiesiskās atbildības riskiem.
Patlaban normatīvais regulējums specializētajām audžuģimenēm paredz atlīdzību par pienākumu pildīšanu un atsevišķus atbalsta pasākumus, taču neparedz ne veselības apdrošināšanu, ne civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
LM uzskata, ka šāda situācija mazina specializēto audžuģimeņu drošības sajūtu, ietekmē motivāciju uzņemties šo pienākumu un apgrūtina jaunu specializēto audžuģimeņu piesaisti, kā arī esošo noturēšanu sistēmā.
Grozījumi paredz, ka ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri turpmāk nodrošinātu specializēto audžuģimeņu veselības apdrošināšanas līgumu noslēgšanu, norēķinus ar apdrošinātāju, polišu izsniegšanu, kā arī informētu par polišu izbeigšanu vai jaunu polišu nepieciešamību. Vienlaikus civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būtu paredzēta kompensācijas veidā.
Proti, specializētā audžuģimene, kas pati būs noslēgusi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, varēs saņemt kompensāciju par polises iegādi ne vairāk kā 70 eiro apmērā. Ja polise būs iegādāta par mazāku summu, tiks kompensēti faktiskie izdevumi.
Kompensāciju izmaksās tas atbalsta centrs, ar kuru specializētā audžuģimene būs noslēgusi noteikumos paredzēto līgumu. Atbalsta centrs izmaksu veiks, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, attiecīgos datus ievadot uzskaites informācijas sistēmā.
LM norāda, ka veselības apdrošināšanas nodrošināšanai izvēlēts centralizēts iepirkuma modelis, ko īstenotu centrs, lai visām specializētajām audžuģimenēm būtu vienlīdzīgas veselības apdrošināšanas polises neatkarīgi no tā, kuram atbalsta centram tās piesaistītas.
Vienlaikus grozījumi paredz precizēt finansējuma aprēķina formulu, tajā ieviešot jaunu komponenti, lai atsevišķi nodalītu un ierobežotu administrēšanas izdevumus, kas saistīti ar veselības apdrošināšanas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kompensāciju nodrošināšanu. Šie administrēšanas izdevumi nevarēs pārsniegt 10% no attiecīgajām apdrošināšanas un kompensāciju izmaksām, paredz grozījumi.
Papildus tam LM rosina noteikt arī atbalsta centru statusa atcelšanas nosacījumus un kārtību. Ministrija norāda, ka likumā šāds MK pilnvarojums ir paredzēts, taču nav noteikts, kādos gadījumos un kādā kārtībā atbalsta centra statuss atceļams.
Plānots, ka jaunais regulējums paredzēs, ka centrs varēs lemt par atbalsta centra statusa atcelšanu, piemēram, ja pats atbalsta centrs to lūgs, būs izbeigta tā darbība, būs sniegtas būtiski nepatiesas ziņas, ilgstoši netiks nodrošināts pakalpojums atbilstoši kvalitātes prasībām vai pakalpojumu sniegšanai tiks izmantotas neatbilstošas telpas.
Gadījumos, kas saistīti ar prasību vai līgumsaistību neizpildi, vispirms paredzēta atbalsta centra informēšana un termiņa noteikšana trūkumu novēršanai.
LM dati liecina, ka pērn ārpusģimenes aprūpē Latvijā atradās 5160 bērni. Vienlaikus bērnu skaits bērnu aprūpes iestādēs pieaudzis no 518 bērniem 2023. gadā līdz 606 bērniem 2025. gadā, bet audžuģimeņu skaits samazinājies no 709 līdz 654. Savukārt specializēto audžuģimeņu skaits šajā laikā palielinājies no 128 līdz 142.
Noteikumu projekta ieviešanai šogad paredzēti 149 405 eiro, 2027. gadā – 158 298 eiro, bet 2028. gadā un turpmāk ik gadu – 167 191 eiro. No šīs summas šogad civiltiesiskajai apdrošināšanai paredzēti 12 936 eiro, bet veselības apdrošināšanai 136 469 eiro.
Plānots, ka grozījumi varētu stāties spēkā šī gada 1. jūlijā, bet tie vēl jāskata valdībā. Grozījumi publiskajai apspriešanai nodoti līdz 1. maijam.
Finansējums grozījumu īstenošanai jau ir iestrādāts likumā par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam.