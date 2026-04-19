Un tu prāto, kāpēc nekas neaug? 5 tipiskākās kļūdas stādu audzēšanā 1

Sākoties aktīvajai pavasara sezonai, steidzam sēt un stādīt, tādēļ atgādināsim dažus principus, kurus ievērojot, jaunie stādiņi padosies stipri un žiperīgi.

1. Viena no biežākajām kļūdām, ko pieļauj dēstu audzētāji, ir neatbilstīga substrāta izvēle. Nevajadzētu izmantot augsni ne no kurmju rakumiem, ne pagājušā gada siltumnīcas krājumiem. Šādi pašu sagatavoti dēstu audzēšanas substrāti var būt pārāk blīvi, pārāk skābi vai bāziski, saturēt slimību rosinātājus, kaitēkļus. Vislabākā izvēle ir dēstu audzēšanai paredzētie substrāti.

2. Sēklu dīgšanas laikā var trūkt siltuma un gaismas. Katrai kultūrai ir sava optimālā dīgšanas temperatūra un dīgšanas nosacījumi. Siltumā un nepietiekamā apgaismojumā dēsti stīdzē.

FOTO. Apskati, kāda automašīna bija pati populārākā tavā dzimšanas gadā!

3. Lai mazajiem dēstiem nesāktos stress, neapstātos to augšana, nedrīkst tos laistīt ar aukstu ūdeni. Rezultātā augi var saslimt ar melnkāju jeb sakņu puvi (melnkājas dēļ augi aiziet bojā).

4. Dēstu nevēdināšana. Ja pa dienu spīd saulīte, ir karsts, vēlams vēdināt telpas dēstu augšanas vietā.

5. Lai sēkla uzdīgtu, vajadzīgs mitrums, bet dēstiem, kurus audzē uz palodzes, kur parasti no loga velk aukstums, mitrā kūdra vai augsne ilgi neiesilst. Aukstumā saknes nespēj attīstīties un uzņemt barības vielas, augi nīkuļo, kļūst zilgani vai bāli, var pat aiziet bojā.

