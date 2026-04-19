Krievijas prezidents Vladimirs Putins Uzvaras dienas parādē Maskavā, Krievijā, 09.05.2025. Ilustratīvs attēls.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Meliem īsas kājas: Fico žēlojas par Baltijas valstu atteikumu, bet ĀM skaidro, ka nekādi lūgumi nemaz nav saņemti 0

Pievieno LA.LV
LETA
14:23, 19. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) noliedz, ka šobrīd būtu saņemti oficiāli pieprasījumi no Slovākijas vai citām valstīm par gaisa telpas šķērsošanu, lai dotos uz 9. maija kara propagandas pasākumu Maskavā, aģentūrai LETA sacīja ĀM preses sekretāre Diāna Eglīte.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Viņa uzsvēra, ka Latvijas nostāja ir skaidra – kamēr Krievija turpina agresiju pret Ukrainu, nevar palīdzēt atvieglot ceļu uz Krievijas kara propagandas pasākumiem. Tāpēc uz 9. maija pasākumiem, tāpat kā iepriekšējos gados, pārlidojuma atļaujas izsniegtas netiks, norādīja ĀM.

Eglīte arī piebilda, ka Eiropā Otrā pasaules kara upurus piemin 8. maijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kā vēstīts, Latvija un Lietuva nav atļāvušas Slovākijas premjerministra Roberta Fico lidmašīnai izmantot savu gaisa telpu, lai dotos uz 9. maija pasākumiem Maskavā, ziņo Slovākijas portāls “SME”, atsaucoties uz Fico videouzrunu.

“Lietuva un Latvija jau ir informējušas, ka neļaus lidojuma laikā uz Maskavu šķērsot savu teritoriju,” sacīja Fico platformā “Facebook” publiskotajā video.

“Kāpēc? Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis neļauj citas ES dalībvalsts premjerministram lidot pāri savām teritorijām,” Slovākijas premjers pauda savu kritisko attieksmi par šo lēmumu.

“Es noteikti atradīšu citu maršrutu, kā to darīju pagājušajā gadā, kad mūs torpedēja Igaunija,” piebilda Fico, kurš ir pazīstams ar savām draudzīgajām attiecībām ar Kremli.

Jau ziņots, ka arī pagājušajā gadā Baltijas valstis neatļāva šķērsot savu gaisa telpu ārvalstu amatpersonu lidmašīnām ceļā uz Maskavu, kur 9. maijā tiek svinēta Padomju Savienības uzvara pār nacistisko Vāciju otrajā pasaules karā. Fico pagājušajā gadā bija spiests veikt garu apkārtceļu, lidojot pāri Ungārijai, Rumānijai un Melnajai jūrai. Iecerētais lidojuma maršruts bija jāmaina arī Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča lidmašīnai.

Fico un viņa Ungārijas kolēģis Viktors Orbāns, kurš maijā atstās valdības vadītāja amatu pēc graujošās sakāves parlamenta vēlēšanās, ir tuvākie Krievijas diktatora Vladimira Putina sabiedrotie ES valstu līderu vidū.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.