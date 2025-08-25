#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Rīcība, kas satrieca sabiedrību: jaunākā informācija Ķengaragā uz ielas atrastā mazuļa lietā 0

LETA
14:48, 25. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pagājušajā nedēļā Ķengaragā uz ielas atrastais mazulis šobrīd nodots audžuģimenes aprūpē, aģentūrai LETA apliecināja Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas Ginta Subbota.

Tas, cik jaundzimusī meitenīte ilgi atradīsies pie audžuģimenes, būs atkarīgs no lietas tālākās izmeklēšanas, kurā arī tiks noskaidrots, vai mazulis būs juridiski brīvs. Subbota nevarēja komentēt, vai sieviete, kura atstāja mazuli uz ielas, bijusi viņa māte.

Jau ziņots, ka agrā 19.augusta rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi tobrīd nenoskaidrota sieviete.

Ziņots arī, ka Valsts policija jau ir noskaidrojusi meklētās sievietes identitāti un viņa pagājušajā nedēļā tika aizturēta. Policija turpina izmeklēt apstākļus, tāpēc plašākus komentārus nesniedz, piemēram, netiek precizēts, vai sieviete ir bērna māte.

