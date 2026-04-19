Baltkrievija arvien vairāk iesaistās: Slaidiņš atklāj, kā tā palīdz Krievijai 0

15:22, 19. aprīlis 2026
Visiem jau sen ir zināms, ka Baltkrievija un Krievija darbojas roku rokā. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” apstiprina arī NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Slaidiņš norāda, ka pēdējos mēnešos Baltkrievija arvien vairāk iesaistās ar Ukrainas ārpolitiku saistītajos procesos.

Skaidrs, ka Baltkrievija pastiprina sadarbību ar Krieviju: “Zinām, ka arī hibrīdkara operācijas notiek no Baltkrievijas teritorijas, kur iesaistīti nelegālie migranti, kuri cenšas nokļūt Polijā, Lietuvā un arī pie mums.”

Slaidiņš piebilst, ka Baltkrievijas galvenais devums ir stiprināt Krievijas militāro rūpniecību.

Nevajag aizmirst arī to, ka Baltkrievija Krievijai atļāvusi izvietot savā teritorijā retranslācijas iekārtas, kas palīdz veikt triecienus.

