Foto: Pexels

“Vēl tagad atceros tos trīs šāvienus…” Danute nejauši sastop mokās pamestu alni, kas kārtējo reizi atgādina, cik Latvijā viss ir sarežģīti 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:04, 19. aprīlis 2026
Stāsti Izpēte

Iespējams, daudziem, kuri iecienījuši regulāras pastaigas pa mežu vai bieži uzturas dabā, kādreiz nācies saskarties ar situāciju, kad nejauši tiek atrasts savainots vai citādi bezpalīdzīgā stāvoklī nonācis dzīvnieks. Tieši šādu pieredzi soctīklos atspoguļojusi kāda sieviete vārdā Danute.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Sieviete sociālo mediju platformā “Threads” publicējusi videoklipu, kurā redzams notriekts alnis.

Danute raksta: “Kas ir bezspēcība? Tas ir tad, kad tu centies palīdzēt notriektam, mokās pamestam savvaļas dzīvniekam Olaines pagastā plkst. 6.49…
CITI ŠOBRĪD LASA
Piebilde: alni nenotriecu, ieraudzīju no šosejas!”

Lai arī vairākiem lietotājiem bija pretreakcija pret ieraksta autori un tika uzdots jautājums, vai šādas situācijas vispār būtu jāpublicē, Paula ir pārliecināta, ka tas ir nepieciešams.

“Nabaga dzīvnieks. Es gan nepiekritīšu, ka situāciju nevajadzēja parādīt publiski, jo zināšanas un pieredze var noderēt citiem. Diskutabli, vai vajadzīgs video attēlojums papildus pašam stāstam, bet es, godīgi, nezinātu, ko darīt un kam zvanīt, tāpēc pasekošu līdzi, lai zinātu, ja kas līdzīgs reiz notiktu. Ceru, ka dzīvnieka mocības ir beigušās,” viņa paskaidro.

Gerda dalās pieredzē: “Kad man alnis izskrēja mašīnai priekšā, sazvanot 113, viņi paši sazinājās ar Meža dienestu un norīkoja mednieku. Atbrauca Meža dienests un mednieks. Izvērtēja situāciju un palīdzēja dzīvniekam nemocīties. Pēc tam savāca un aizveda. Vēl tagad atceros tos trīs šāvienus un asaras acīs.”

Arī Lindai ir līdzīga pieredze: “Murgs, kas tagad notiek. Šādā situācijā, pastaigas laikā, pamanīju notriektu stirnu. Sazvanīju mednieku – teica, ka tas nav viņu teritorijā, nedrīkst šaut. Pats sazvanīja attiecīgo kolektīvu, un pēc neilga laika atbrauca mednieki un izbeidza dzīvnieka mocības. Tagad jau laikam to “zaļo” dēļ dzīvniekiem liek mocīties, jo neviens negrib nokļūt ziņās vai tikt apsūdzēts par “slepkavību”.”

Ramonas rakstītajā jūtams, ka sistēma nav līdz galam sakārtota: “Latvijas Valsts ceļi apgalvo, ka dzīvnieku savākšana ir Meža dienesta uzdevums, tikmēr Meža dienests norāda uz pašvaldībām, bet pašvaldības – atpakaļ uz Meža dienestu. Tas ir pamatīgs robs likumdošanā. Mūsu, autovadītāju, uzdevums ir ziņot par notriektiem dzīvniekiem, zvanot 112. Pirms kāda laika šajā tēmā iedziļinājos.”

LA.LV sazinājās ar Valsts meža dienestu, lai noskaidrotu, kā rīkoties cilvēkam, kurš nonācis līdzīgā situācijā. Atbildi sniedza Valsts meža dienesta Sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Pavziniuka.

Valsts meža dienesta Medību daļa skaidro:

“Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta otrā un trešā daļa paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai, kura organizē šādu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju.

Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pants cita starpā nosaka, ka pašvaldības izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šo dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.

Saskaņā ar 26.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 16.7. punktu, ja medījamie dzīvnieki nodara postījumus vai apdraud sabiedrības drošību pilsētās, pašvaldības izveidotai medību koordinācijas komisijai ir tiesības lemt par attiecīgu pasākumu piemērošanu – dzīvnieku atbaidīšanu, pārvietošanu vai likvidēšanu.

No minētajām tiesību normām izriet pašvaldību pienākums nodrošināt apdzīvotās vietās nonākušu savvaļas dzīvnieku atbaidīšanu, izķeršanu, pārvietošanu vai likvidēšanu, bet, ja dzīvnieks ir bezpalīdzīgā stāvoklī, – arī izmitināšanu, aprūpi un nepieciešamības gadījumā eitanāziju.

Lēmumu par dzīvnieka eitanāziju var pieņemt tikai praktizējošs veterinārārsts.

Speciālisti uzsver, ka ievainotam savvaļas dzīvniekam tuvoties nevajadzētu, jo tas, aizstāvoties, var uzbrukt.”

Soctīklos izveidojās visai spraiga diskusija…

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Tēmas
Pievieno LA.LV
TV24
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.