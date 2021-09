Ļaunā slimība vēzis arī kociņiem: vai ar to var cīnīties?

Ābeļdārzs (ilustratīvs foto). Foto: Shutterstock

“Kā cīnīties ar vēzi ābelēs?” – jautā Baiba R.

“Ja dārzā vai blakus tam ir kāds jau ar vēzi slims koks, infekcija veselos kokos nokļūs pa jebkuru – lielu vai mazu – brūci, arī lapu nobires radītu,”- skaidro Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošās pētniece Māra Skrīvele.

Ja vēža brūces ir uz zariem, tos pēc iespējas ātrāk izgriež un sadedzina.

Savukārt, ja vēža brūces ir uz stumbra, tās iztīra no atmirušajiem audiem un brūces ārmalās nogriež arī mizas veselās daļas sloksnīti, kur micēlijs savu darbu varētu būt turpinājis. Nav nozīmes atbrīvoties no atmirušās koksnes, jo micēlija tur vairs nav. Ja brūce jau sākusi apaugt, šur tur malās izveidojies kallusa – uzrepējuma valnītis, to nevajadzētu aiztikt. Nogrieztās brūces daļas – gan dzīvās, gan nedzīvās – savāc un sadedzina kopā ar izgrieztajiem zariem. Brūci dezinficē, to apsmērējot ar lerāna ziedi vai kādu citu varu saturošu preparāta šķīdumu.

Lai izvairītos no vēža izplatīšanās dārzā, profilaksei jāveic fitosanitārie pasākumi, kā arī jāstāda ziemcietīgas šķirnes, kurām nebūs sala izraisītu brūču. Kokus nedrīkst pārmēslot ar slāpekli, regulāri jāretina to vainags. Visi infekcijas avoti no dārza jāizvāc un jāsadedzina.