“Latgales pūra lāde – atdzimšana” 3. raidījums jau 29. septembrī! 0
Latgales reģionālā televīzija (LRT) turpina šovasar uzsāktā raidījumu cikla “Latgales pūra lāde – atdzimšana” pārraidi. Trešais raidījums par Latgales kulināro mantojumu būs skatāms 29. un 30. septembrī kanālā TV24.
Projektā “Latgales pūra lāde – atdzimšana” vēstīsim par seno tradīciju iedzīvināšanu, kultūras mantojuma atjaunošanu un saglabāšanu Latgalē. Katrā raidījumā tiks atspoguļots seno tradīciju atjaunošanas process, to īstenotāji un pielietojums mūsdienu sabiedrībā, tāpat arī skaidrosim vēsturisko aspektu un nākotnes perspektīvu.
Trešajā raidījumā vēstīsim par Latgales kulināro mantojumu, kas nav tikai senas receptes, bet arī reģiona atpazīšanas zīme, kas palīdz saglabāt vietējās tradīcijas un piesaistīt tūristus unikālu garšu baudīšanai.
Raidījumā kopā ar Latgales kulinārā mantojuma pārstāvjiem devāmies uz Jelgavu, kur norisinājās Latvijas novadu Siera diena. Tajā kulinārā mantojuma tradīcijas citiem Latvijas novadiem rādīja Aglonas puses Mežinieku kuplā saime, zemnieku saimniecības “Juri” īpašnieki Lidija un Juris Lubāni, kā arī saimnieks Dainis Rakstiņš ar “Kolnasātā” darināto alu. Apmeklējām brūvētāja Daiņa saimniecību un izzinājām gan brūvēšanas gaitu, gan arī šīs nodarbes aizsākšanos. Tāpat kopā ar Ēriku Kondrātu, kurš plašāk zināms kā Ludzas Amatnieku centra vadītājs, pagatavojām Ludzas pusei raksturīgo spēka putru.
Lai vēstītu plašāk par Latgales kulināro mantojumu, apmeklējām arī kulinārā mantojuma centru Krāslavā, kura vadītāja Tatjana Kozačuka iepazīstināja ar biedrības darbību un iesaistītajiem biedriem, kā arī ar saņemto novērtējumu gan no pašmāju, gan ārvalstu ekspertiem.
Projekta “Latgales pūra lāde – atdzimšana” mērķis ir izveidot četrus televīzijas raidījumus par četrām senajām tradīcijām un to veidolu mūsdienu kultūrā, tūrismā un izklaides jomās. Katrā raidījumā tiks atspoguļoti piemēri, kā senās tradīcijas tiek atjaunotas mūsdienu vidē – piemēram, plostošanas tradīciju popularizēšana Daugavas lokos, tradicionālo ēdienu meistarklases un to novērtējums Eiropas Savienības līmenī, tāpat arī dziedāšanas tradīciju izzināšana – teicēju apzināšana un dziesmu krājumu veidošana, kā arī dažādu amatu prasmju meistarklases. #SIF_MAF2025
Raidījums “Latgales pūra lāde – atdzimšana” būs skatāms:
pirmdien (29. septembrī) kanālā TV24 pl. 20:30;
atkārtojumā otrdien (30. septembrī) kanālā TV24 pl. 12:30;
trešdien (1. oktobrī) kanāla ReTV Virszemes apraidē pl. 17:30.
Pēc katra raidījuma pārraides televīzijā tos varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī vietnēs https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, https://www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV un platformā https://xtv.lv/.
Gaidīsim arī jūsu atsauksmes un ieteikumus vēstulēs pa pastu, adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98, LV-4601 ar norādi Latgales reģionālajai televīzijai vai LRT sociālo tīklu lapās, kā arī e-pastā [email protected] vai zvanot/rakstot uz t.nr. 26339536.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Latgales pūra lāde – atdzimšana” saturu atbild SIA “Latgales reģionālā televīzija”. #SIF_MAF2025