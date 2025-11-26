Foto: Unsplash

Rīt ceļi būs bīstami – izsludināts oranžais brīdinājums! Laika prognoze ceturtdienai 0

LETA
14:58, 26. novembris 2025
Ziņas

Ceturtdien gan naktī, gan dienā daudzviet Latvijā snigs, valsts dienvidaustrumu daļā snigšanu nomainīs sasalstošs lietus jeb atkala, prognozē sinoptiķi.

Latgalē un Sēlijā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru sniegu un oranžās pakāpes brīdinājumu par ļoti stipru apledojumu.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, Kurzemē uzspīdēs saule.

Naktī pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs +1..-4 grādi. Dienā gaidāms lēns vējš, gaiss iesils līdz -2..+3 grādiem.

Rīgā ceturtdien debesis klās mākoņi, snigs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli.

