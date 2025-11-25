Ekrānšāviņš no video un LA.lv kolāža

VIDEO. Šokā pat pats okupants. Gūsteknis piezvana uz Krieviju māsai, bet viņa.. 38

20:38, 25. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Skaitliskais pārsvars un tolerance pret lieliem zaudējumiem ir galvenie iemesli krievu virzībai frontē. Zīmīgi, ka ne tikai viņu komandieriem, bet pat viņu tuvākajiem radiniekiem nerūp krievu karavīru liktenis. Spilgts piemērs ir ukraiņu žurnālista Dmitro Karpenko nesen ierakstītā intervija ar sagūstītu krievu karavīru.

Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Šādu interviju laikā sagūstītajiem krievu okupantiem tiek dota iespēja piezvanīt savām ģimenēm uz mājām. Bieži vien šīs sarunas noved pie negaidītiem rezultātiem – tā tas bija arī šoreiz.

Sarunā ar ukraiņu žurnālistu 19 gadus vecais gūsteknis pastāstīja, ka viņam Krievijā ir dzīva māte, bet viņš uzauga bērnunamā – viņa māte, būdama piedzērusies, bērnībā mēģināja viņu nodedzināt krāsnī. Puisim ir arī trīs brāļi un divas māsas.

Intervijas laikā tika nolemts piezvanīt vienai no māsām vārdā Katerina. Okupants cerēja lūgt, lai viņa dodas uz Iesaukšanas kantori un lūdz iekļaut viņu oficiālajos Krievijas karagūstekņu sarakstos. Tomēr zvans jau no paša sākuma bija lemts neveiksmei, tā raksta medijs.

Māsas vietā klausuli pacēla viņas draugs un kategoriski atteicās to nodot sievietei, izliekoties nesaprotam, kāpēc viņai būtu jārunā ar savu brāli, kurš atrodas “ienaidnieka” gūstā. Vairākas minūtes tika pavadītas, cenšoties pierunāt sarunu biedru dot gūsteknim iespēju aprunāties ar savu māsu. Šī situācija pārsteidza pat žurnālistu, kurš jau trīs gadus ieraksta intervijas ar gūstekņiem.

“Tas ir mežonīgi. 1500 gūstekņu vidū nekad nekas tāds nav vēl pieredzēts. Ja brālis saka, iedod telefonu māsai, kāds svešs puisis atbild: “Es nedošu!” Vai jūs tiešām krievi esat […]? Vai jūs vispār esat normāli? Ja jūsu brālis vai māsa atrastos kaut kur gūstā, vai jūs negribētu ar viņiem parunāt?” žurnālists kliedza, uzrunājot cilvēku telefona otrā galā.

Vienlaikus vīrietis, kurš pacēla klausuli, bija arī pārsteigts, ka ukraiņi dod sagūstītajiem iespēju piezvanīt savām ģimenēm. “Tātad viņš vakar uz tevi šāva, un šodien tu uztraucies par to, ka viņš nevar parunāt ar savu māsu?” sarunu biedrs atbildējis, smejoties.

Vienlaikus sarunas fonā bijuši skaidri dzirdami arī sievietes smiekli. Okupants apstiprināja, ka tā ir viņa māsas balss. Pēc tam, kad žurnālists to vairs neizturēja un nolika klausuli, sagūstītais krievs atzina, ka viņu “šokēja” radinieku uzvedība.

