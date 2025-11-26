Foto: LETA; Ekrānuzņēmums no “X” VUGD

“Mamma ziņu saņēma, es nē” – iedzīvotāji nesaprot, kāpēc ne visi saņēma šūnu apraides ziņojumu 47

8:41, 26. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien, 26.novembrī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā valstī uz trīs minūtēm iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu.

Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Pirmo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šis paziņojums pienāca ar lietotāja uzstādīto īsziņas skaņas signālu un tālruņa vibrāciju.

Tomēr ne visi paziņojumu saņēma.

Kā LA.LV lasītāja mums atsūtīja ziņu, ka viņa ziņu nesaņēma, bet sievietes mamma gan. Arī sociālajos tīklos cilvēki dalās dažādās pieredzēs.

Kā iepriekš ziņots, iedzīvotāji tika aicināti atjaunināt savu viedtālruņu programmatūru, jo tas ir būtisks apstāklis, lai šos paziņojumus varētu saņemt.

VUGD atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām – efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstij iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā.

Tomēr kāda sieviete platformā “X” rakstīja, ka telefona programmatūra atjaunināta un pagājušā reizē paziņojums pienācis, bet šodien to nesaņēma.

Lūk, vēl pāris iedzīvotāju komentāri par šī rīta sirēnām un paziņojumu!

Kāpēc bija nepieciešams veikt pārbaudi?

1) Lai pārliecinātos par trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā.
2) Lai pārliecinātos par noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV).
3) Lai pārbaudītu šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanas procesus.

Kāpēc trauksmes sirēnas nedzirdēja visi iedzīvotāji?

1) Visā Latvijas teritorijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kas ir izvietotas tā, lai to raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā.

2) Sirēnu dzirdamību ietekmē: sirēnu izvietojuma augstums, teritoriālās apbūves īpatnības, pilsētas ikdienas transporta un ražošanas objektu radītie trokšņi, laikapstākļi.

Kā rīkoties, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzirdēji?

Īpaša rīcība nav nepieciešama, nesatraucieties un turpiniet iesāktās dienas gaitas.

Reklāma
Reklāma

VUGD atgādina, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi: šūnu apraides paziņojumu izsūtīšana uz iedzīvotāju tālruņiem, informācijas nodošana pa skaļruņiem u.c.

