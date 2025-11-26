“Mamma ziņu saņēma, es nē” – iedzīvotāji nesaprot, kāpēc ne visi saņēma šūnu apraides ziņojumu 47
Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien, 26.novembrī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā valstī uz trīs minūtēm iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu.
Pirmo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šis paziņojums pienāca ar lietotāja uzstādīto īsziņas skaņas signālu un tālruņa vibrāciju.
Tomēr ne visi paziņojumu saņēma.
Kā LA.LV lasītāja mums atsūtīja ziņu, ka viņa ziņu nesaņēma, bet sievietes mamma gan. Arī sociālajos tīklos cilvēki dalās dažādās pieredzēs.
OK, trauksmes sirēnu es dzirdēju, bet šūnu apraides ziņa gan uz manu telefonu neatlidoja. Kā jums ar šo?
— Kristaps Skutelis (@krizdabz) November 26, 2025
Ogrē šūnu apraides nebija paziņojums…
— Kaspars B. (@Kaspars09) November 26, 2025
Ne sirēnas dzirdēju (Mežaparks), ne ziņa atnāca.
— Vita OZO 🇱🇻🇺🇦 (@OzoVita) November 26, 2025
Atlidoja arī ziņa
— Inga Vasiljeva (@VingaInga) November 26, 2025
Bija gan ziņa, gan arī sirēnas dzirdamas.
— Mārtiņš Kossovičs 🇱🇻🇺🇦 (@MKossovics) November 26, 2025
VUGD atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām – efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstij iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā.
Tomēr kāda sieviete platformā “X” rakstīja, ka telefona programmatūra atjaunināta un pagājušā reizē paziņojums pienācis, bet šodien to nesaņēma.
Sirēnu dzirdēju, bet nekāda ziņa uz telefonu nav. Telefons atjaunināts uz jaunāko iespējamo android versiju, zona ir un pagājušajā reizē šūnu apraides ziņu saņēmu, tātad bija jābūt. kas jums tur notiek???!!
— Linda Veidemane 💙💛 (@LindaVeidemane) November 26, 2025
Lūk, vēl pāris iedzīvotāju komentāri par šī rīta sirēnām un paziņojumu!
Nupat saņēmu šūnu apraides ziņojumu pirms sirēnu pārbaudes. Domāju, ka šādiem ziņojumiem būtu jābūt pieejamiem vismaz trīs valodās – LV, EN, RU. Tas var būt dzīvību jautājums. Ideāli – šādiem ziņojumiem var izvēlēties jebkuru valodu, izmantojot google vai MI.
— Ivars Smelds (@ivarsslv) November 26, 2025
Trauksmes sirēna Katlakalnā ļoti labi skan, bet šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu gan neatnāca (bija rakstīts, ka būs). Jācer, ka dzīves laikā būs jāizbauda tikai šādi testa gadījumi.
— Zigmunds Fricsons (@zigainis) November 26, 2025
Šūnu apraide darbojas. pic.twitter.com/1O7CjG4UOF
— Ilze Vindberga 🌬🏔 (@IlzeVindberga) November 26, 2025
@ugunsdzeseji Rīga ,Jugla piemeram maja ar plastikata logiem,ka man mamma teica ja būtu kaut kas pa īstam viņa šādu sirenu neņemtu galva parak klusa (logi bij ciet) un uz podziņtelefona neatnaca nekada sms …
— Valters(No Juglas) (@DJvalters) November 26, 2025
Kāpēc bija nepieciešams veikt pārbaudi?
1) Lai pārliecinātos par trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā.
2) Lai pārliecinātos par noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV).
3) Lai pārbaudītu šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanas procesus.
Kāpēc trauksmes sirēnas nedzirdēja visi iedzīvotāji?
1) Visā Latvijas teritorijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kas ir izvietotas tā, lai to raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā.
2) Sirēnu dzirdamību ietekmē: sirēnu izvietojuma augstums, teritoriālās apbūves īpatnības, pilsētas ikdienas transporta un ražošanas objektu radītie trokšņi, laikapstākļi.
Kā rīkoties, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzirdēji?
Īpaša rīcība nav nepieciešama, nesatraucieties un turpiniet iesāktās dienas gaitas.
VUGD atgādina, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi: šūnu apraides paziņojumu izsūtīšana uz iedzīvotāju tālruņiem, informācijas nodošana pa skaļruņiem u.c.
Uzmanību❗
📢 Šodien, 26.novembrī, laika posmā no 10.00 līdz 10.10 visā valstī tiks veikta plānota trauksmes sirēnu pārbaude, un uz iedzīvotāju viedtālruņiem tiks nosūtīs šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu.
🤔 Kāpēc ir nepieciešams veikt… pic.twitter.com/7ieZEjd9G9
— VUGD (@ugunsdzeseji) November 26, 2025