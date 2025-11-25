“No tā uzņēmuma pagātnē ir zagts un zagts, un zagts, un zagts.” Vai Ukraina ir korumpētākā valsts Eiropā? 0

Valts Kalniņš, “Providus” asociētais pētnieks labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jomā, TV24 raidījumā “Globuss” norāda, ka Ukrainas korupcijas mērogs vēsturiski bijis daudz lielāks nekā Latvijā, tomēr uzsver — spēja atklāt šādus pārkāpumus ir apliecinājums tam, ka Ukrainas publiskais sektors nav bezcerīgs.

Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs jautā: Vai esam tiesīgi saukt Ukrainu par korumpētāko valsti Eiropā?

Kalniņš stāsta: “Es domāju, ka kaut kādā ziņā, vismaz pagātnē, diemžēl noteikti ir bijušas tādas tiesības, jo tāda apmēra korupcija, kāda kādreiz bija Ukrainā, tāda pie mums nekad nav bijusi. Nu tā, ka no veseliem valsts uzņēmumiem paliek pāri pilnīgi tukša vieta. Ukrainas vēsturē ir bijuši tādi gadījumi. Arī enerģētikas un ogļu jomā.”

Viņš pauž, ka tas ir zināmā mērā neliels pārsteigums, ka korupcijas skandāls atkal skāris uzņēmumu “Energoatom”. Konkrētajā uzņēmumā jau iepriekš vairākkārt ir veiktas dažādas pārbaudes saistībā ar korupciju. “No tā uzņēmuma pagātnē ir zagts un zagts, un zagts, un zagts. Tādēļ man bija tāda cerība, ka vismaz tur būtu vairāk sakārtota tā sistēma,” pauž eksperts.

No otras puses, viņš augstu vērtē spēju atklāt šāda veida korupcijas gadījumus, tāpēc viņš uzskata, ka mūsdienās nevajadzētu norakstīt Ukrainas publisko sektoru kā pilnīgi bezcerīgu un korumpētu.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

