“Dzīvā Nostradama” pareģojums par britu karalisko ģimeni sēj bažas: tas varot piepildīties tuvāko mēnešu laikā 0

9:25, 26. novembris 2025
Brazīliešu pareģis Atoss Salome, kuru dēvē par “dzīvo Nostradamu”, ir nācis klajā ar satraucošu prognozi par britu karaļnamu un apgalvo, ka tas varētu piepildīties jau tuvāko mēnešu laikā, ziņo Tyla.

Salome, kurš sevi uzskata par pravieti un gaišreģi, jau iepriekš it kā pareģojis vairākus globālus notikumus, tostarp karalienes Elizabetes II nāvi un Covid-19 pandēmiju.

Šogad viņš publiski izteicis bažīgu pareģojumu par karaļnamu, un tagad, pēc viņa teiktā, situācija varētu kļūt vēl dramatiskāka.

Salome prognozē nopietnu notikumu karaļnamā — iespējams, saistītu ar kāda galvenā locekļa veselību, un tas varētu notikt laikā no 2025. gada beigām līdz 2026. gada sākumam.

Šis notikums, pēc viņa teiktā, novedīs pie trausla pamiera starp karali Čārlzu III un princesi Eženiju, kā arī pie prinča Harija simboliskas atgriešanās Apvienotajā Karalistē.

Tomēr attiecībās starp Hariju un viņa brāli princi Viljamu pārmaiņas vēl nav gaidāmas. Salome šo saikni raksturo kā ieilgušu karmisku konfliktu, kas sāks šķetināties tikai pēc paredzētā notikuma.

Viņš uzskata, ka pilnīga izlīgšana notiks tikai nākamajā paaudzē — starp prinča Viljama un princeses Keitas bērniem, kā arī Harija un Meganas bērniem – Ārčiju un Lilibetu. Bet līdz tam vēl paies gadi.

Runājot par Meganu Mārklu, Salome paredz, ka līdz 2025. gada beigām viņa piedzīvos smagu pārbaudījumu, kas saistīts ar viņas publisko tēlu, un to izraisīs eksplozīvas atklāsmes no bijušajiem darbiniekiem vai sabiedrotajiem.

Viņš brīdina: “Kritika sasniegs kulmināciju, un Megana uz to reaģēs, pazūdot no publiskās telpas visa 2026. gada garumā.”

Tomēr, pēc Salomes prognozēm, viņa atgriezīsies ar jaunu mērķtiecību — pievērsīsies sociālām tēmām, īpaši meiteņu izglītībai un sieviešu garīgajai veselībai. Iespējams, viņa varētu atgriezīsies kino un nonāks Kannu vai Venēcijas festivālā 2027. gadā.

Ziemassvētki britu karaliskajā ģimenē
Britu karaliskā ģimene apmeklē kritušo varoņu piemiņas pasākumu
