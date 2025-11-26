“Šitas gan nav smuki!” Balvu ieguvusī izrāde pēkšņi kļūst dārgāka – cilvēki diskutē, vai tas ir pieņemami 0
Pirms pāris dienām balvas saņēma teātra pasaules pārstāvji “Spēlmaņu naktī”. Tas neapšaubāmi ir liels gods, kad tevi un tavu darbu atzīst par izcilāko. Taču, kā novērots, iegūtais tituls uzreiz tiek likts lietā, kā piemēram, paceļot biļešu cenas…
Kā labākā mazās formas izrāde šogad tika godināta režisora Valtera Sīļa iestudējums “Alfas” Dirty Deal Teatro. Un tiklīdz tas notika, biļešu cenas uz izrādi kļuva augstākas.
Sociālajos tīklos fakts, ka biļetes uz izrādi vairs nemaksā 30 eiro, bet gan 45 eiro, dažiem cilvēkiem neraisa godīgas sajūtas. Kāda “Threads” lietotāja un teātra apmeklētāja vaicāja, vai tas ir pieņemami?
“Šitas gan nav smuki! Pacelt cenas par +15 eiro, jo izrāde ir ieguvusi Spēlmaņu nakts balvas. Es saprotu, ka visiem nauda jāpelna, bet tā vispār drīkst darīt?”
Neskatoties uz cenas pieaugumu, vairākas izrādes jau ir izpārdodas. Citi sociālā tīkla lietotāji norāda, ka tas nav nekas slikts, atgādinot par ekonomikas pamatprincipus – pieprasījums veido piedāvājumu.
Kāda cita sieviete dalījās personīgajā pieredzē, norādot, ka pirms gada šo izrādi viņa skatījās par 18 eiro vērtu biļeti.
Lūk, cilvēku viedokļi par šo tēmu!
Par izrādi
Mūzikas teātra izrāde “Alfas” ir veidota iedvesmojoties no notikumiem Jēkabpilī 2011. gada janvārī, kad četri policisti un viena civilpersona veica bruņotu laupīšanu spēļu zālē, kam sekoja bēgšana un apšaude aizturēšanas brīdī Daugavmalā. Tās sekas bija traģiskas – dienesta pienākumus pildot un mēģinot aizturēt laupītājus, gāja bojā policists. Šis notikums sakrita ar krīzes zemāko brīdi un vienlaikus skaudri atgādināja par “trekno gadu” vērtībām, proti, bravūru un dārga, reprezentabla un kredītos balstīta dzīvesveida publisku svinēšanu. Šie vairāk nekā 10 gadus senie notikumi varētu šķist tāla pagātne, taču joprojām iespējams uzdot šos jautājumus – kā mēs kā sabiedrība saprotam vārdus “izlēmība”, “spēks”, “vīrišķība” un “varonība”?
Pārvērtējot un fikcionalizējot šos notikumu dramatiski muzikālā formā, iespējams izveidot savu versiju par to, kā cilvēku raksturi, pašpārliecinātība, neuzmanība un situācija valstī saskārās vienā punktā un izraisīja traģēdiju. Šī izrāde ir iespēja reflektēt par vīriešu lomu sabiedrībā. Kā viņi redz sevi? Kas no viņiem tiek sagaidīts? Kā par to visu domāt un atrast sevi strupceļā?