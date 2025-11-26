VIDEO. Latvijas hokejists pārsteidz aiz okeāna – pirmais “hat trick” karjerā 0
Latvijas hokejists Eduards Tralmaks otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un tika atzīts par spēles otro zvaigzni, viņa pārstāvētajai Grendrepidsas “Griffins” tiekot pie graujošas uzvaras.
“Griffins” viesos ar 10:1 (4:0, 3:0, 3:1) sagrāva Teksasas “Stars”.
Tralmaks guva uzvarētāju pirmos vārtus jau spēles 15. sekundē, kā arī vēl divas reizes izcēlās trešajā periodā, vienus vārtus gūstot vairākumā. Ar trīs precīziem metieniem viņš tika atzīts par spēles otro zvaigzni.
Latvijas hokejists šajā mačā statistikā izcēlās ar trīs precīziem metieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Tralmaks šosezon AHL 15 spēlēs izcēlies ar deviņiem gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli.
“Griffins” ar 27 punktiem 15 cīņās RIetumu konferencē ierindojas otrajā pozīcijā, atpaliekot tikai no Kolorādo “Eagles”, kas aizvadījusi par trīs spēlēm vairāk un iekrājusi tikpat punktus.
T-MAK WITH HIS FIRST CAREER HAT TRICK 🧢 pic.twitter.com/9ZTQEtzoYv
— Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) November 26, 2025