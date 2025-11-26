Foto: LETA

VIDEO. Latvijas hokejists pārsteidz aiz okeāna – pirmais “hat trick” karjerā 0

LETA, LA
8:06, 26. novembris 2025
Ziņas Sports

Latvijas hokejists Eduards Tralmaks otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un tika atzīts par spēles otro zvaigzni, viņa pārstāvētajai Grendrepidsas “Griffins” tiekot pie graujošas uzvaras.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Lasīt citas ziņas

“Griffins” viesos ar 10:1 (4:0, 3:0, 3:1) sagrāva Teksasas “Stars”.

Tralmaks guva uzvarētāju pirmos vārtus jau spēles 15. sekundē, kā arī vēl divas reizes izcēlās trešajā periodā, vienus vārtus gūstot vairākumā. Ar trīs precīziem metieniem viņš tika atzīts par spēles otro zvaigzni.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi
“Šīs pašas sevi sašuj, kad saplīst,” soctīklotājus pārsteidz sieviešu zeķbikšu cena, ko tie ieraudzījuši kādā no Latvijas internetveikaliem
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?

Latvijas hokejists šajā mačā statistikā izcēlās ar trīs precīziem metieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3.

Tralmaks šosezon AHL 15 spēlēs izcēlies ar deviņiem gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli.

“Griffins” ar 27 punktiem 15 cīņās RIetumu konferencē ierindojas otrajā pozīcijā, atpaliekot tikai no Kolorādo “Eagles”, kas aizvadījusi par trīs spēlēm vairāk un iekrājusi tikpat punktus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ar hokeja nūju iesita pa pakausi…” Nāvējošs negadījums pusaudžu hokeja treniņā satricina Lietuvu
Mogo/RSU uzvar rumāņu Gyergyo un nodrošina vietu IIHF Kontinentālā kausa finālturnīrā
“Vispirms uz mūsu soliņa tiek mesta nūja, cimdi un tad lido arī ķivere…” Ķekavas komanda komentē asiņaino kautiņu Latvijas amatieru hokeja spēles laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.