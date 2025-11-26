Foto: Scanpix/CHINE NOUVELLE/SIPA/LETA

“Viņi vēlas, lai es tur būtu…” Nopludinātā saruna atklāj Vitkofa ciešo saikni ar Kremli 1

LA.LV
9:06, 26. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidenta īpašais sūtnis ir nodemonstrējis diplomātiskās pieredzes trūkumu, atsaucoties uz izdevumu “The Telegraph”, ziņo medijs “Unian”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Lasīt citas ziņas

Ārzemju mediji vēsta, ka Stīva Vitkofa pieredzes trūkums sāpīgi atklājies pēc tam, kad nopludināta telefonsaruna ar augsta ranga Kremļa amatpersonu. Kas to nopludināja un kāpēc, nav zināms.

Diplomātija bieži vien visefektīvāk darbojas prom no uzmanības centra, kur, lai panāktu progresu, dažkārt ir jāpiekāpjas nevēlamiem līderiem vai jāsniedz ne pārāk patīkami solījumi. Taču pat ar visām šīm atrunām Vitkofa it kā sniegtais padoms Kremļa diktatora galvenajam ārpolitikas palīgam Jurijam Ušakovam par to, kā rīkoties ar Trampu un kā orientēties neveiksmīgajā miera procesā, izskatās ļoti, ļoti neveikli, raksta “The Telegraph”.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi
“Šīs pašas sevi sašuj, kad saplīst,” soctīklotājus pārsteidz sieviešu zeķbikšu cena, ko tie ieraudzījuši kādā no Latvijas internetveikaliem
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?

Vitkofs un Ušakovs pa tālruni sarunājās 14. oktobrī, un viņu saruna ilga nedaudz vairāk par piecām minūtēm. Sarunas laikā Trampa īpašais sūtnis paziņoja, ka viņš “dziļi ciena Putinu”.

Vitkofs arī piebilda, ka viņš ASV prezidentam Donaldam Trampam teicis, ka, viņaprāt, Krievija vienmēr ir vēlējusies miera līgumu.

“Es teicu prezidentam, ka Krievijas Federācija vienmēr ir vēlējusies miera līgumu. Tā ir mana pārliecība. Es teicu prezidentam, ka tam ticu,” sacīja Vitkofs, liecina “Bloomberg” pārskatītais un transkribētais sarunas ieraksts.

Trampa īpašais sūtnis arī ieteica Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piezvanīt Donaldam Trampam pirms Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Baltajā namā.

“Zelenskis piektdien ieradīsies Baltajā namā. Es iešu uz šo tikšanos, jo viņi vēlas, lai es tur būtu, bet es domāju, ja iespējams, mums vajadzētu aprunāties ar jūsu priekšnieku pirms šīs piektdienas tikšanās,” “Bloomberg” citēja Vitkofa teikto sarunas laikā.

Iespējams, vissatraucošākais brīdis ir viņa piezīme, ka Putinam vajadzētu runāt ar Trampu pirms gaidāmās tikšanās Baltajā namā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski,” teikts rakstā.

Tajā brīdī Amerikas prezidenta nostāja pret Putinu kļuva stingrāka. Taču pēc šīs sarunas 16. oktobrī Tramps paziņoja, ka drīzumā tiksies ar Krievijas prezidentu Budapeštā, taču tikšanās tā arī nekad nenotika. Viņš arī mainīja savu nostāju attiecībā uz “Tomahawk” spārnoto raķešu sūtīšanu uz Ukrainu.

Reklāma
Reklāma

Otrais zvans, kas arī nonācis ziņu aģentūras rīcībā, parāda, kā Krievijas puse saskata manipulācijas iespēju – tā paziņo amerikāņiem savu nostāju, neuzņemoties nekādas saistības. Turklāt joprojām nav zināms, vai ASV prezidenta īpašais sūtnis bija tikpat pretimnākošs Ukrainas amatpersonām vai arī sniedza viņiem līdzīgus padomus par to, kā palikt sava priekšnieka labvēlībā vai kā apsteigt Krieviju.

Taču nopludinātā saruna ar Putina padomnieku rada šaubas par miera sarunu progresu un parāda Vitkofa nostāju saistībā ar Krieviju. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, tā liek domāt, ka viņš ir pārāk tuvs Maskavai un nenovērtē Putina radītos draudus.

Kā iepriekš ziņots, Vitkofs dosies uz Maskavu, lai iepazīstinātu Putinu ar miera plānu. Pēc Trampa teiktā, par ierosināto miera plānu vēl jāatrisina tikai dažas domstarpības. Viņš ar nepacietību gaida tikšanos ar Zelenski, bet tikai tad, kad viss būs gatavs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“ASV un Krievija izmanto Zelenska vārīgumu konkrētajā vēsturiskajā brīdī,” uzskata politologs Kudors
VIDEO. “Viens no līdz šim visnežēlīgākajiem!” Krievija gatavo jaunu masveida Ukrainas apšaudi: zināms laiks un mērķi
Francijas prezidents sit trauksmes zvanu: Krievijai nedrīkst dot brīvu vaļu Eiropā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.