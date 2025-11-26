“Viņi vēlas, lai es tur būtu…” Nopludinātā saruna atklāj Vitkofa ciešo saikni ar Kremli 1
ASV prezidenta īpašais sūtnis ir nodemonstrējis diplomātiskās pieredzes trūkumu, atsaucoties uz izdevumu “The Telegraph”, ziņo medijs “Unian”.
Ārzemju mediji vēsta, ka Stīva Vitkofa pieredzes trūkums sāpīgi atklājies pēc tam, kad nopludināta telefonsaruna ar augsta ranga Kremļa amatpersonu. Kas to nopludināja un kāpēc, nav zināms.
Diplomātija bieži vien visefektīvāk darbojas prom no uzmanības centra, kur, lai panāktu progresu, dažkārt ir jāpiekāpjas nevēlamiem līderiem vai jāsniedz ne pārāk patīkami solījumi. Taču pat ar visām šīm atrunām Vitkofa it kā sniegtais padoms Kremļa diktatora galvenajam ārpolitikas palīgam Jurijam Ušakovam par to, kā rīkoties ar Trampu un kā orientēties neveiksmīgajā miera procesā, izskatās ļoti, ļoti neveikli, raksta “The Telegraph”.
Vitkofs un Ušakovs pa tālruni sarunājās 14. oktobrī, un viņu saruna ilga nedaudz vairāk par piecām minūtēm. Sarunas laikā Trampa īpašais sūtnis paziņoja, ka viņš “dziļi ciena Putinu”.
Vitkofs arī piebilda, ka viņš ASV prezidentam Donaldam Trampam teicis, ka, viņaprāt, Krievija vienmēr ir vēlējusies miera līgumu.
“Es teicu prezidentam, ka Krievijas Federācija vienmēr ir vēlējusies miera līgumu. Tā ir mana pārliecība. Es teicu prezidentam, ka tam ticu,” sacīja Vitkofs, liecina “Bloomberg” pārskatītais un transkribētais sarunas ieraksts.
Trampa īpašais sūtnis arī ieteica Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piezvanīt Donaldam Trampam pirms Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Baltajā namā.
“Zelenskis piektdien ieradīsies Baltajā namā. Es iešu uz šo tikšanos, jo viņi vēlas, lai es tur būtu, bet es domāju, ja iespējams, mums vajadzētu aprunāties ar jūsu priekšnieku pirms šīs piektdienas tikšanās,” “Bloomberg” citēja Vitkofa teikto sarunas laikā.
Iespējams, vissatraucošākais brīdis ir viņa piezīme, ka Putinam vajadzētu runāt ar Trampu pirms gaidāmās tikšanās Baltajā namā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski,” teikts rakstā.
Tajā brīdī Amerikas prezidenta nostāja pret Putinu kļuva stingrāka. Taču pēc šīs sarunas 16. oktobrī Tramps paziņoja, ka drīzumā tiksies ar Krievijas prezidentu Budapeštā, taču tikšanās tā arī nekad nenotika. Viņš arī mainīja savu nostāju attiecībā uz “Tomahawk” spārnoto raķešu sūtīšanu uz Ukrainu.
Otrais zvans, kas arī nonācis ziņu aģentūras rīcībā, parāda, kā Krievijas puse saskata manipulācijas iespēju – tā paziņo amerikāņiem savu nostāju, neuzņemoties nekādas saistības. Turklāt joprojām nav zināms, vai ASV prezidenta īpašais sūtnis bija tikpat pretimnākošs Ukrainas amatpersonām vai arī sniedza viņiem līdzīgus padomus par to, kā palikt sava priekšnieka labvēlībā vai kā apsteigt Krieviju.
Taču nopludinātā saruna ar Putina padomnieku rada šaubas par miera sarunu progresu un parāda Vitkofa nostāju saistībā ar Krieviju. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, tā liek domāt, ka viņš ir pārāk tuvs Maskavai un nenovērtē Putina radītos draudus.
Kā iepriekš ziņots, Vitkofs dosies uz Maskavu, lai iepazīstinātu Putinu ar miera plānu. Pēc Trampa teiktā, par ierosināto miera plānu vēl jāatrisina tikai dažas domstarpības. Viņš ar nepacietību gaida tikšanos ar Zelenski, bet tikai tad, kad viss būs gatavs.