Vai šodien gaidāms negaidīts pavērsiens? Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem 3
Trešdien Latgalē un Sēlijā no dienvidiem ieradīsies plaša nokrišņu zona – sāks snigt, prognozē sinoptiķi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts dienvidaustrumu daļā izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par stipru snigšanu – naktī uz ceturtdienu sniega sega kļūs par 5-9 centimetriem biezāka.
Valsts lielākajā daļā trešdiena paies bez nokrišņiem, saulainākā diena gaidāma ziemeļrietumu novados.
Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs -2..+3 grādi.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi un pūtīs neliels austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals, bet dienvidos no Latvijas atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens 1016-1018 hektopaskāli jūras līmenī.
Tuvākajā nedēļā dažbrīd gaidāms sniegs, lietus un apledojums
Novembra beigās un decembra sākumā Latvijā būs maz saules un brīžiem gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien, 27. novembrī, valsts lielākajā daļā snigs, Latgalē gaidāms arī lietus un atkala. Nedēļas nogalē nokrišņi būs vietām, galvenokārt gaidāms neliels lietus un apledojums.
Gaisa temperatūra šīs nedēļas otrajā pusē caurmērā būs tuvu nullei, piekrastē tā brīžiem var pakāpties līdz +8 grādiem, tomēr valsts lielākajā daļā palaikam gaidāms neliels sals. Mērens dienvidu vējš radīs sajūtu, ka gaiss ir vēsāks; piektdien piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē.
Līdzīgus laikapstākļus sinoptiķi prognozē arī decembra pirmajās dienās, bet mēneša turpinājumā iespējams nedaudz siltāks laiks.