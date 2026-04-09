Pasaule pārapbruņojas: viena valsts kontrolē 42% ieroču eksporta tirgus
Krievijas iebrukums Ukrainā ir izraisījis globālu tendenci pārbruņoties. Lielākā daļa valstu ir sākušas vai nu paplašināt savus militāros arsenālus, vai nu tos modernizēt, vai visbiežāk – abus. Tas nozīmē, ka pasaules lielākie ieroču eksportētāji ir vēl vairāk palielinājuši savus pārdošanas apjomus.
Publikācija Wionews atsaucas uz Stokholmas Starptautiskā miera pētniecības institūta (SIPRI) datiem, saskaņā ar kuriem, salīdzinot 2016.–2020. gada periodu ar 2021.–2025. gada periodu, galveno ieroču veidu starptautisko piegāžu apjoms palielinājās par 9,2%.
Zīmīgi, ka pirmo reizi divu desmitgažu laikā Eiropa kļuvusi par galveno amerikāņu ieroču importētāju, saņemot 38% no kopējā Amerikas importa apjoma. Kopumā ieroču pārdošanas apjoms Eiropai palielinājās par 217%. Turklāt tikai ceturtā daļa no amerikāņu pārdošanas apjoma Eiropai nonāca Ukrainā.
Kopumā lielāko ieroču eksportētājvalstu saraksts izskatās šādi
Laikā no 2021. līdz 2025. gadam Amerikas Savienotās Valstis veidoja 42% no pasaules eksporta, kopējam piegāžu apjomam pieaugot par 27%. Amerikāņu ieročus iegādājās 99 valstis. Vadošais pircējs ārpus Eiropas bija Saūda Arābija ar 12%.
Francijas ieroču eksports veido 9,8% no pasaules ieroču eksporta apjoma. Tās eksports pieauga par 21%. Galvenie pircēji ir Āzijas valstis, īpaši Indija (kas saņēma 24% no Francijas ieroču eksporta), kā arī Ēģipte (11%) un Grieķija (10%).
Krievija. Tās daļa pasaules ieroču tirgū sasniedza 6,8%, kas ir par 64% mazāk nekā iepriekšējā periodā. Indija joprojām ir tās lielākā kliente, veidojot 48% no eksporta apjoma, kam seko Ķīna un Baltkrievija ar 13%.
Vācija veido 5,7%no pasaules ieroču eksporta tirgus, tā savas piegādes palielināja mēreni — par 5,4%. Ukraina un Ēģipte ir starp galvenajām saņēmējām.
Ķīna. Tā veido 5,6% no pasaules ieroču tirgus, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā piecu gadu periodā. Trīs ceturtdaļas no tās eksporta nonāk Āzijā un Okeānijā. Pakistāna ir galvenā pircēja, kas veido 61% no Ķīnas eksporta.
Itālija veido 5,1% no pasaules ieroču eksporta. Tās daļa ir pieaugusi par veseliem 157%. Galvenie pircēji ir Katara, Kuveita un Indonēzija.
Izraēla ieņēma septīto vietu ar 4,4% tirgus daļu. Tās piegāžu apjoms palielinājās par 56%. Galvenās saņēmējas ir Indija, Vācija un Amerikas Savienotās Valstis.