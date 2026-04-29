Foto. Scanpix/Iryna Rybakova via AP

“Mums pašlaik ir pārpalikums līdz 50%” – Ukraina plāno uzsākt ieroču eksportu 0

LETA/LA.LV
7:27, 29. aprīlis 2026
Ukraina ir gatava uzsākt savas militārās produkcijas eksportu, jo valsts tos spēj saražot vairāk, nekā šobrīd nepieciešams bruņoto spēku vajadzībām. Par šādu soli otrdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Dažās ražošanas jomās mums pašlaik ir pārpalikums līdz 50%,” sacīja Zelenskis savā ikvakara videouzrunā.

“Ukrainas ieroču eksports kļūs par realitāti. Ukrainas armijai vienmēr būs tiesības uz prioritāru un pietiekamu apgādi – tā paņems vajadzīgo, bet pārējais apjoms tiks eksportēts.”

Zelenskis sacīja, ka Ukraina jau sadarbojas ar Tuvo Austrumu, Eiropas un Kaukāza valstīm īpašā sadarbības formātā, kas ir pazīstams kā “dronu darījumi”.

“Ir arī piedāvājums mūsu amerikāņu partneriem,” viņš piebilda.

Šī sadarbība paredz dronu, aizsardzības sistēmu un citu ieroču eksportu un tiek uzskatīta par veidu, kā uzlabot valsts finanses.

“Nosacījumiem jābūt Ukrainai labvēlīgiem, jābūt skaidrai pārraudzībai, un ienākumiem no eksporta jāstiprina Ukrainas aizsardzība. Tas notiks tā,” sacīja Zelenskis.

Ukraina ir kāpinājusi ieroču ražošanu, kopš 2022. gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā.

