Tev visas dāvanas jau nopirktas? Vai par attālajiem radiem arī atcerējies? Bet kā ar draudzeni Pāvilostā? Domājot, ka Ziemassvētku vecītis viens ar visiem pārsteigumiem netiks galā, jautājam piegādes kompānijām, ar ko jārēķinās šajā svētku laikā, kad paciņas viens otram sūtam daudz vairāk un biežāk?
Kurš ir pēdējais iespējamais datums, kurā jāizsūta paciņa, lai to saņemtu tieši uz Ziemassvētkiem?
Omniva: “Ņemot vērā, ka gada noslēguma mēnešos sūtījumu skaits pieaug pat par 40%, aicinām darīt visu laicīgi un ar nelielu rezervi. Šobrīd prognozējam, ka paciņas piegādei Latvijas teritorijā jānodod vēlākais 20. decembrī, lai tās pilnīgi noteikti sasniegtu saņēmēju līdz 23. decembrim. Ja nepieciešams sūtīt uz Lietuvu vai Igauniju, tad pēdējais brīdis ir 19. decembris.
Lai nodrošinātu augstāko piegādes kvalitāti, mūsu komandas strādā 24/7, ir palielināts darbinieku skaits piegādes un sūtījumu šķirošanas komandās, kā arī tiek maksimāli izmantota mūsu tīkla kapacitāte. Papildus tiek palielināta pakomātu apkalpošanas regularitāte, atvērti pagaidu sūtījumu saņemšanas Pop-up punkti, darbojas Omniva “rūķi” u.c.”
Venipak: “Venipak nodrošina piegādi nākamajā darba dienā pēc tam, kad sūtījums pie mums ir nonācis no internetveikala noliktavas. Taču jāņem vērā, ka kopējā piegādes termiņā ietilpst arī pasūtījuma komplektēšanas un iepakošanas laiks, kā arī brīdis, kad pārdevējs faktiski nodod paciņu kurjeram. Nereti tas notiek tikai noteiktās dienās vai pēc konkrēta pasūtījumu apjoma sasniegšanas.
Īpaši svarīgi ir pārbaudīt arī preču pieejamību noliktavā. Daudzi lieli internetveikali preci piegādā no centrālajām Eiropas noliktavām (piemēram, Polijā). Starptautiskās piegādes šādā gadījumā var aizņemt ilgāku laiku, savukārt Baltijā piegādes notiek ātrāk.
Tādēļ drošākais veids, kā noskaidrot piegādes termiņu pirms svētkiem, ir sekot pārdevēja mājaslapā norādītajai piegādes informācijai — tā atspoguļo visu piegādes ķēdi, sākot no pasūtījuma komplektēšanas līdz nodošanai kurjeram.”
DPD: “Lai garantētu savlaicīgu sūtījumu piegādi svētku periodā, aicinām klientus nodot sūtījumus DPD līdz 18. decembrim (ieskaitot).”
Vai decembrī jārēķinās ar ilgāku sūtīšanas laiku?
Omniva: “Kopumā Omniva lielāko daļu sūtījumu piegādā nākamajā dienā pat gada noslogotākajā laikā. Tomēr decembrī jāņem vērā, ka dažos virzienos un noslogotākajos pakomātos piegāde var aizņemt ilgāk laika nekā parasti.
Lai mazinātu potenciālos sūtījumu “sastrēgumus”, mēs papildus izmantojam dažādus risinājumus – gan t.s. pūļa piegādes risinājumu, esam papildinājuši savu autoparku ar papildus transportlīdzekļiem un piesaistījuši papildus darbiniekus uz šo sezonu.”
Venipak: “Novembris un decembris ir gada noslogotākie mēneši, kad būtiski pieaug sūtījumu skaits. Venipak ik gadu īpaši gatavojas šim periodam, piesaistot nepieciešamos papildus resursus, lai nodrošinātu savlaicīgas piegādes, jo saprotam, cik svarīgi ir saņemt paciņas laikā.
Taču, kā minēts jau iepriekš, kopējo piegādes laiku ietekmē arī procesi nosūtītāja pusē — pasūtījuma komplektēšana, iepakošana un tas, cik ātri pārdevējs nodod sūtījumu kurjerkompānijai.
Šogad Venipak ir uzsācis sadarbību ar uDrop pakomātu tīklu, kas ļauj nodrošināt vairāk piegādes vietu un palīdz izvairīties no piegāžu pārcelšanas gadījumos, kad kāds pakomāts ir pārslogots. Vienlaikus aicinām klientus svētku laikā paciņas izņemt pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu raitu sūtījumu apriti visiem.”
DPD: “Piegādēm uz adresi, jeb līdz mājas durvīm, būtisku piegādes termiņu pagarinājumu neprognozējam – atsevišķu apstākļu sakritības gadījuma tas varētu pieaugt aptuveni par vienu dienu. Savukārt sūtot uz Paku Skapjiem, jārēķinās, ka intensīvāka periodā Paku Skapji var būt noslogoti, īpaši lielāka izmēra (L izmēra) sūtījumiem. Šādos gadījumos piegādes laiks var pagarināties par dažām papildu dienām, līdz brīdim, kad Paku Skapī atbrīvojas vieta.”
Ko ievērot, sūtot paciņas gada noslēgumā?
Omniva: “Noteikti arī aicinām ikvienu sūtījuma saņēmēju izņemt savu sūtījumu iespējami laicīgi. Tādējādi sūtījumu piegāde kopumā virzīsies uz priekšu ātrāk.
Rekomendējam klientiem saņemšanai izvēlēties mazāk noslogotus pakomātus. Lielie pakomāti pilsētās, piemēram, Rīgā (Bērnu pasaule), Daugavpilī (Ditton), Liepājā, Jelgavā un citur mēdz būt ļoti noslogoti. Savukārt visu informāciju par sava sūtījuma statusu un atrašanās vietu ikviens var meklēt un uzzināt mūsu e-pašapkalpošanās platformā mana.omniva.lv.
Tāpat mudinām ikvienu mūsu klientu gan šajā laikā, īpaši nesatraukties, ja paciņa netiek piegādātā tikpat ātri kā ierasts. Mēs noteikti piegādāsim visus sūtījumus.”
Venipak: “Svētku periodā, kad noslodze ir īpaši augsta, iesakām lietotājiem ņemt vērā vairākus praktiskus padomus:
Izvēlēties piegādi uz pakomātu, ja tas ir iespējams. Tas parasti ir ātrākais un ērtākais piegādes risinājums noslogotākajā sezonā.
Rūpīgi pārbaudīt pārdevēja piegādes nosacījumus un preču pieejamību vietējā noliktavā. Preces, kas tiek sūtītas no citām Eiropas noliktavām, nonāk pie saņēmēja ilgākā laikā.
Pasūtīt savlaicīgi, ņemot vērā iespējamos neparedzētus kavējumus. Tehniski traucējumi, kļūdas, intensīvs apjoms vai slikti laikapstākļi var ietekmēt sūtījuma ceļu.
Padomāt par to, kur atradīsieties svētku laikā. Piemēram, ja plānojat doties ārpus pilsētas un saprotat, ka piegāde plānota tieši šajā laika periodā, ieteicams izvēlēties piegādes vietu tuvāk savai faktiskajai atrašanās vietai.
Pārliecināties, ka norādītie saziņas dati ir precīzi. Nepareizi norādīts tālrunis vai e-pasts ir biežākais iemesls, kāpēc klients nesaņem pakomāta durtiņu atvēršanas PIN vai kurjera paziņojumus.”
DPD: “ai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku sūtījumu saņemšanu, palīdz arī izvēle par labu Paku Skapim, kurā ir mazāka noslodze — nereti skapji, kas atrodas tikai nedaudz tālāk no ierastās vietas, tiek piepildīti lēnāk, tādēļ sūtījums tajos nonāk ātrāk. Tāpat aicinām klientus iespēju robežās nepārvirzīt sūtījumus no piegādes uz adresi uz paku skapjiem, jo šādas izmaiņas svētku periodā var palielināt skapju noslodzi un pagarināt piegādes laiku
Vienlaikus pašlaik aktīvi uzstādām jaunus Paku Skapjus, palielinot tīkla kapacitāti un pieejamību – līdz šī gada beigām tiks uzstādīti vēl 19 papildu Paku Skapji.”