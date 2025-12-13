“ASV stratēģija izskatās pēc kara pieteikuma Eiropas Savienībai.” Britu eksperts par iespējamiem Trampa rīcības riskiem 0
Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāja britu ekonomista un Ukrainas jautājumu eksperta Timotija Eša secinājumus par Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidenta Donalda Trampa iespējamo rīcību attiecībā uz mieru Ukrainā, un to, kā tas varētu ietekmēt Eiropu.
Slaidiņš norāda, ka Eš savā analīzē uzsver Trampa tendenci apsūdzēt Eiropas Savienību (ES) par nacionālās suverenitātes graušanu un kritizēt tās lēmumus.
“Viņš uzskata, ka Tramps lielākajā daļā Eiropas problēmu vainos Eiropas Savienību, apsūdzot to nacionālās suverenitātes graušanā. Dokumenta retorika ir pārsteidzoša – tajā tiek pieminētas “veselīgas” valstis Centrāleiropā un Austrumeiropā – ko tieši nozīmē “veselīgs”, tas tiek atstāts lasītāja ziņā,” skaidro majors.
Viņš piebilst, ka Eša vērtējums liecina par potenciāliem riskiem Eiropai un Ukrainai: “ASV stratēģija praktiski izskatās pēc kara pieteikuma ES, arī tas, ka Tramps arvien vairāk atbalsta Putina suverēnās demokrātijas koncepciju.”
Eš skaidro, ka Tramps par katru cenu, pat par piekāpšanos Putina, tiecas pēc miera Ukrainā, taču tas varētu iznīcināt mieru un stabilitāti Eiropā. Eksperts brīdina, ka šāda situācija var novest pie nopietnākām sekām.
Šāds miers padarītu Ukrainu neaizsargātu pret turpmākajiem Krievijas uzbrukumiem, un potenciāli, Maskavas spiediena ietekmē, miljoniem ukraiņu varētu bēgt uz Rietumiem, destabilizējot politisko, sociālo un ekonomisko situāciju Eiropā un stiprinot galēji labējo, MAGA atbalstošās partijas.
Slaidiņš norāda, ka britu ekonomists uzskata, ka šāds scenārijs būtu kā nopietns eksistenciāls izaicinājums Eiropai. Eš atzīmē, ka, iespējams, Ukrainas nodošana Krievijai ir daļa no Trampa plāna vājināt Eiropu un ES.