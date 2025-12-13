Canva Pro/LA.LV kolāža

Šī izplatītā kļūda izraisa ātru novīšanu: kā pareizi rūpēties par Ziemassvētku zvaigzni 0

Puansetija jeb Ziemassvētku zvaigzne ir īsts Ziemassvētku simbols. Taču tikpat bieži kā tā iepriecina, tā mēdz mūs arī skumdināt – novīstot. Daudzi domā, ka problēma ir augā, ka tas nav izturīgs, bet patiesībā pie vainas bieži esam mēs paši. Ar pārlieku čaklumu vai gluži pretēji – pārāk lielu atturīgumu rūpēs par to.

Kāpēc Ziemassvētku zvaigzne bieži mēdz svētkus nemaz nesagaidīt?

Pārlaistīšana ir lielākā kļūda, ko rūpēs par augu varam pieļaut. Tā veicina ūdens uzsūkšanos un sakņu puvi. Starp citu, tas pats attiecas uz lielāko daļu citu augu, tāpēc jāizvairās no bagātīgas laistīšanas.

Neatkarīgi no tā, vai ūdens ir par daudz vai par maz, ietekme uz puansetiju ir vienāda. Lapas nesaņem pietiekami daudz ūdens. Un, kad notiek ūdens uzsūkšanās, saknes vienkārši sapūst un vairs nespēj absorbēt mitrumu.

Kā pareizi laistīt puansetiju?

Laistiet tikai tad, kad augsnes virsma šķiet sausa.

Pēc apmēram 20 minūtēm nolejiet visu uzkrāto lieko ūdeni.

Alternatīva – izmantojiet gremdēšanas tehniku.

Būtībā puansetiju likums ir šāds – mazāk ir vairāk, bet arī nelaistīšana vispār nav laba!

Laistīšanas triks: iegremdēšana

Puansetijas ieteicams laistīt iegremdējot. Augu ar visu sakņu sistēmu var izņemt no ārējā poda un dažas minūtes iemērkt remdenā ūdenī. Pēc tam ļaut tam labi notecēt – tas ir svarīgi, lai podā neuzkrātos liekais ūdens. Pēc tam augu ievietojiet atpakaļ podā.

Parasti puansetiju vajadzētu laistīt tikai tad, kad augsnes virsma ir sausa, tas, visticamāk, ir apmēram reizi nedēļā.

Ziemassvētku zvaigznes miera periods sākas aprīlī. Šajā laikā telpaugs apmēram sešas nedēļas jālaista tikai tik daudz, lai sakņu kamols pilnībā neizžūtu, tāpēc laistīšana ievērojami jāsamazina. Puansetija jānovieto arī vēsākā vietā, aptuveni 15°C temperatūrā. Pēc sešām līdz astoņām nedēļām mazie ziedpumpuri atvērsies aktīvāk. Pēc tam augs atkal jālaista biežāk un bagātīgāk.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

