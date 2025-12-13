“Daļa vēlas vakcinēties par saviem līdzekļiem, bet ne visiem tas ir iespējams.” Kārtējā absurdā situācija Latvijā, kas atkārtojas jau gadiem 0
Gripas vakcīnu trūkums Latvijā ir vērojams jau vairākus gadus, bet riska grupu pacientu, sevišķi senioru, skaits aug, aģentūrai LETA ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pārstāves Ilzes Olšteinas starpniecību pauda Imunizācijas valsts padomes (IVP) vadītāja, BKUS Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska.
Lai gan īpaši pieaudzis iedzīvotāju skaits senioru vecumā, arī bērniem, kas ir riska grupās hronisku slimību dēļ, BKUS Ģimenes vakcinācijas centrā šobrīd vairs netiek veikts pieraksts uz valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu, jo vakcīnu pietiek tikai jau pierakstītajiem pacientiem, informēja IVP vadītāja.
Speciāliste skaidro, ka vairākus gadus gan IVP, gan eksperti un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) eksperti norādījuši, ka valsts apmaksātās vakcīnas pret gripu gan standartdevā, gan bērniem paredzētajā devā, gan augstā devā senioriem tiek iepirktas pārāk mazā skaitā.
Speciāliste norāda, ka, neiepērkot pietiekamā daudzumā valsts apmaksātās vakcīnas pret gripu, riska grupu pacientiem ir liegta iespēja sevi pasargāt no saslimšanas ar gripu smagā formā.
Daļa cilvēku meklē iespējas vakcinēties par saviem līdzekļiem, bet ne visiem tas ir iespējams, līdz ar to valstī veidojas situācija, ka cilvēki slimo vairāk, savukārt riska grupu pārstāvjiem veidojas komplikācijas, kuru dēļ kopumā pasliktinās veselība.
Iepērkot vakcīnas mazākā daudzumā, nekā tās vajadzīgas, rezultāts ir lielākas izmaksas gripas un tās radīto komplikāciju ārstēšanai, kā arī apmaksātu darba nespējas lapu pieaugums gan pieaugušo, gan bērnu slimošanas dēļ, spriež Zavadska.
Speciāliste vērtē, ka cilvēku vēlme vakcinēties pret gripu pieaug – šogad atsaucība ir labāka nekā iepriekšējos gados, jo vairāk cilvēku sāk izprast vakcinācijas nozīmi. Zavadska atzīmē, ka arī vecāki aktīvi ved vakcinēt bērnus.
IVP šī gada 12. marta sēdē brīdinājusi, ka šai gripas sezonai ieplānotais valsts apmaksāto vakcīnu daudzums nav atbilstošs rekomendētajam riska grupām, liecina IVP sēdes protokols.
Padome norādījusi, ka plānotais vakcīnu apjoms neatbilst zinātniskos datos norādītajam par gripas ietekmi uz populācijas saslimstību, radītajām komplikācijām un ar to saistītajiem valsts budžeta izdevumiem. IVP aicināja uzlabot vakcinācijas plānošanu, savlaicīgāk saskaņot iepirkumus. Tāpat IVP uzsvēra, ka jāpārskata un jāuzlabo vakcīnu sadales process.
IVP uzskata, ka gripas vakcīnu daudzumu nākamajai sezonai nevajadzētu plānot tikai pamatojoties uz ārstniecības iestāžu aptaujas rezultātiem par nepieciešamo vakcīnu daudzumu nākamai sezona, ko daudzas iestādes pat neaizpilda.
IVP aicināja SPKC uzņemties iniciatīvu, tostarp plānot savlaicīgas informatīvās kampaņas par vakcināciju. Tāpat padome uzsvēra, ka ļoti būtiski ir sakārtot vakcīnu pārvietošanas procesu starp iestādēm, lai tas darbotos praktiski, jo normatīvais regulējums to atļauj.
Jau ziņots, ka šosezon pret gripu līdz šim vakcinējušies 119 905 iedzīvotāji, bet poti pret Covid-19 saņēmis 18 281 cilvēks, liecina SPKC rīcībā esošie dati.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) informējis, ka vakcīnu trūkuma dēļ pasūtītas papildu 6000 gripas vakcīnu devas. Kā aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā, plānots, ka tās piegādās decembra nogalē. Tiks piegādātas standarta gripas vakcīnu devas nepilnu 20 000 eiro vērtībā.
Šoruden valsts sākotnēji iepirka par 1,9% vairāk gripas vakcīnu nekā pērn – kopumā 133 120 devas. Iedzīvotājiem pieejamas trīs veidu gripas vakcīnas, kuru sastāvs pielāgots cirkulējošajiem vīrusu paveidiem, lai nodrošinātu labāko iespējamo aizsardzību.