"Lepnums būt vienīgajam, kurš…" Donalds Tramps atklāj, kā izmanto savu prezidenta algu
Donalds Tramps, kā tiek ziņots, gatavojas savu sešciparu prezidenta algu izmantot labam mērķim, un, iespējams, daudzus varētu pārsteigt fakts, ka tā nenonāks pretrunīgi vērtētā prezidenta kabatā.
Astoņus mēnešus pēc amata pienākumu uzsākšanas 79 gadus vecais Tramps jau ir iegājis vēsturē vairākos veidos. Tagad viņš paziņojis, ka ziedos savu prezidenta algu 400 000 dolāru apmērā.
Savā sociālajā tīklā “Truth Social” pirms pāris dienām Tramps rakstīja: “Man ir patiess lepnums būt vienīgajam prezidentam (ar iespējamu izņēmumu – vēlo, dižo Džordžu Vašingtonu), kurš ziedo savu algu. Mana pirmā alga nonāca Baltā nama Vēsturiskajā asociācijā, jo mēs veicam ļoti nepieciešamus remontdarbus skaistajā Tautas namā.”
Viņš piebilda: “Baltajā namā notiek lieliski uzlabojumi un labiekārtošanas darbi, kādi nav redzēti kopš tā sākotnējās celtniecības. PADARĪSIM AMERIKU ATKAL LIELISKU!”
Tomēr Tramps, iespējams, ir kļūdījies, jo vairāki avoti ziņo, ka arī bijušie ASV prezidenti – Džons Kenedijs, Herberts Hūvers un Džordžs Vašingtons – savos prezidentūras gados atteicās no algas, to ziedojot. Tas nozīmē, ka Tramps ir ceturtais prezidents, kurš tā rīkojies. Tā nav arī pirmā reize, kad viņš atsakās no valdības līdzekļiem savā labā.
Jau 2017. gadā, pirmajā prezidentūras termiņā, Tramps solīja katru gadu pilnībā ziedot savu 400 000 dolāru algu labdarībai, raksta USA Today.
Papildus republikānim pienākas arī 50 000 dolāru izdevumu segšanai, 100 000 dolāru ceļošanai un 19 000 dolāru izklaidei.
Jāatzīmē, ka ASV konstitūcijas II panta 1. sadaļā paredzēts, ka prezidentam ir jāmaksā atlīdzība par darbu, un Tramps, kā ziņots, ir spiests katru gadu no algas pieņemt vismaz 1 dolāru.
Spriežot pēc Reuters datiem, Tramps 2024. gadā deklarēja vairāk nekā 600 miljonu dolāru ienākumu no dažādiem uzņēmumiem, tostarp golfa klubiem, kriptovalūtām u.c. darījumiem. Medijs arī lēš, ka Trampa kopējie aktīvi ir aptuveni 1,6 miljardi dolāru.