Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē 0
Cilvēki ienāk mūsu dzīvē ar kādu iemeslu. Daži paliek gadiem ilgi, citi pazūd gandrīz acumirklī, bet katrs atstāj savu pēdu. Daži palīdz mums augt, citi satricina mūsu ierasto pasaules kārtību, bet vēl citi kļūst par klusu atbalsta sistēmu, bez kuras mēs vairs nevaram iedomāties savu dzīvi.
Ilgu laiku var šķist nesaprotami, kāpēc konkrēta persona parādījās jūsu ceļā. Taču ar laiku tās nozīme kļūst acīmredzama. Viens no šīs nozīmes atslēgas elementiem ir jūsu partnera dzimšanas diena.
Astroloģijā un numeroloģijā cilvēka dzimšanas datums var daudz atklāt par viņa lomu jūsu dzīvē. Ja zināt sava partnera dzimšanas dienu, izpētiet, kā viņš vai viņa var ietekmēt jūsu ceļu.