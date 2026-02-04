Igaunijā aizturēts kuģis, kas no Ekvadoras devās uz Krieviju – pastāv aizdomas par kontrabandu 0
Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes (NTM) Izmeklēšanas departaments kopā ar policiju un Igaunijas Jūras spēkiem kopīgas operācijas laikā valsts iekšējos ūdeņos aizturējis konteinerkuģi “Baltic Spirit”, kas, iespējams, saistīts ar kontrabandu no Ekvadoras, informē ārzemju medijs.
Otrdien, 3. februārī, ap plkst. 17.10 netālu no Naisāres salas muitas darbinieki kopā ar policijas speciālo vienību K-Commando un Jūras spēku vienībām apturēja zem Bahamu salu karoga kuģojošo “Baltic Spirit”, kas devās uz Sanktpēterburgu.
Pēc muitas rīkojuma uz kuģa klāja nolaidās policijas helikopters, bet speciālās vienības pārstāvji uzkāpa uz kuģa, pēc kā tas tika nodots muitas kontroles uzraudzībā.
Operācija noritēja mierīgi – 23 cilvēku apkalpe, kas visi bija Krievijas pilsoņi, neizrādīja pretestību un pārbaudes sākumā apgalvoja, ka sadarbojas ar izmeklētājiem.
Igaunijas muitas amatpersonas uzsvērušas, ka aizturētais kuģis, kas ienācis Igaunijas ūdeņos degvielas uzpildes nolūkos, nav saistīts ar Krievijas tā dēvēto “ēnu floti” un uz to neattiecas Eiropas Savienības sankcijas.
“Baltic Spirit” tika apturēts oficiālajā enkurvietā, kur uzsākta sākotnējā muitas pārbaude. Pēc tās kuģi plānots nogādāt ostā, kur tiks veikta pilnīga konteineru pārbaude, jo kuģa apjoms un kravas daudzums prasa rūpīgu izmeklēšanu, norādīja muitas pārvalde.
Pašlaik izmeklēšana turpinās, un tiek analizēta informācija par iespējamiem nelikumīgiem kravas pārvadājumiem, tostarp kontrabandas preču ievešanu no Dienvidamerikas uz Krieviju.