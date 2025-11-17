Ekrānšāviņš no X

VIDEO. “Tas ir pazemojoši un nepieņemami!” VIP zonas fani koncerta laikā dziedātājam gandrīz norauj bikses 0

14:12, 17. novembris 2025
Senegāliešu izcelsmes amerikāņu dziedātājs Akons 14. novembrī uzstājās Bengaluru, kur viņš devies savā Indijas koncertturnejā.

Laikā, kad viņš dziedāja savu pasaulē populāro dziesmu “Sexy Bitch” un bija pārāk pietuvojies skatītāju VIP zonai, daži koncerta apmeklētāji, kas bija vistuvāk skatuvei, sāka ķerties pie dziedātāja kājām, līdzi paraudami dziedātāja bikses.

Lai gan situācija acīmredzami bija neērta un viņam nācās vairākas reizes piekārtot savu apģērba gabalu, viņš turpināja uzstāšanos bez pārtraukuma.

Vēlāk internetā šis video saņēma sašutuma vētru no komentētājiem. Daudzi norāda, ka šāda uzvedība nav tikai “jautra mīlestība pret mākslinieku”, bet ir pazemojoša un nepieņemama. Vairāki sociālo mediju lietotāji to nosaukuši par “trakumu”, “nerespektu” un “nulles robežu.” Daži pat uzsver, ka šis incidents negatīvi ietekmēs Indijas tēlu plašākā mērogā.

Incidenta dēļ ir atsākušās plašākas diskusijas par drošību koncertos, fanu uzvedību un cieņu pret māksliniekiem. Daži komentētāji uzsver, ka ir nepieciešamas stingrākas drošības prasības un labāka fanu apmācība — ne tikai Indijā, bet vispār koncertu rīkošanā.

