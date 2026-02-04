Rīgā plāno slēgt vairākus bērnudārzus un skolas: lēmums gaidāms jau tuvāko nedēļu laikā 0
Audzēkņu skaita izmaiņu dēļ būs jāslēdz vairākas Rīgas pirmsskolas iestādes un skolas, trešdien intervijā LTV “Rīta panorāmai” atzina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Konkrētas slēdzamās izglītības iestādes Rīgas mērs nenosauca, sakot, ka līdz nedēļas beigām būšot zināmas izmaiņu galvenās aprises, bet lēmums varētu tikt pieņemts divu nedēļu laikā.
Kleinbergs stāstīja, ka Rīgā ir apkaimes, kur trūkst vietu bērnudārzos, bet citviet iestāžu piepildījums ir tikai 50% līdz 60% no kapacitātes.
Politiķis solīja – ja izglītības iestādi slēgs un bērnam tā būs jāmaina, tad jaunajā iestādē apstākļi būšot tādi paši vai labāki nekā slēdzamajā izglītības iestādē.